Miksi lunta on näin valtavasti vielä huhtikuussa? Näin vastaa Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi

Ilmatieteen laitoksen mukaan varsinkin maan keskiosassa on ajankohtaan nähden paljon lunta, ja myös maan eteläosassa lumipeite on monin paikoin tavallista paksumpi.

Esimerkiksi Lappeenrannassa lunta on nyt ajankohtaan nähden runsaasti. Kuva on otettu satamatorin kupeesta 6. huhtikuuta.

Meteorologi: Voimakasta vaihtelua

Esimerkiksi Kaakkois-Suomen suurimmissa kaupungeissa Lappeenrannassa ja Kouvolassa lunta on tällä hetkellä reilut 60 senttimetriä – se on jopa 30 senttimetriä yli pitkän ajan keskiarvon.

– Lumimäärässä pitää myös muistaa se, että se on voimakkaasti vaihteleva suure. Jos meillä on keskiarvo viimeiseltä 30 vuodelta, siellä on vuosia, jolloin lumimäärä on nolla, ja vuosia, jolloin lunta on paljon, Kotakorpi sanoo.