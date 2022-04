Ukrainasta paenneet majoitettu karusti Jyväskylässä: "Huonekalut tulevat kyllä, mutta vähän perässä", sanoo vastaanottokeskuksen johtaja

Jyväskylän vastaanottokeskuksen Salmirannan hätämajoitusyksikö on ollut avoinna vähän toista viikkoa. Keskus avattiin Ukrainasta sotaa paenneiden majoitukseen pikaisesti.

Yksikön varustus on minimaalinen. Yhteistiloja ei juuri ole, noin 150 asukkaan käytössä on yksi pieni yhteiskeittiö. Pesutupa on tekeillä.