Neljä Harkovasta paennutta ukrainalaista asuu Kärkölän pormestarin kotona – pienet kunnat kartoittavat mahdollisuuksiaan auttaa pakolaisia

Maahanmuuttovirastosta (Migri) kerrotaan, että alkuviikon tietojen mukaan yli 16 000 Ukrainasta Suomeen tullutta on hakenut tilapäistä suojaa. Kaikki eivät ole rekisteröityneet rajalla tai poliisille, joten kokonaismäärää on vaikea arvioida.

Esimerkiksi runsaan 4 000 asukkaan Kärkölässä on vasta muutama ukrainalainen. Pormestari Markku Koskinen on majoittanut yhteensä neljä Harkovasta paennutta ukrainalaista talonsa vapaisiin huoneisiin. Kuntalaiset ovat tuoneet heille muun muassa vaatteita ja jopa rahaa kotiovelle asti.

Kunnille varautumispyyntö

Kärkölän apu ulottuu ylijäämäruuasta työpaikkoihin

– Meillä on useampia marjatiloja, joissa on ollut perinteisesti ukrainalaisia työntekijöitä. Paikallinen teollisuustoimija Koskisen oy on luvannut kartoittaa omat mahdollisuutensa. Myös vanhuspalvelupuolella on luvattu reagoida asiaan, sanoo Kärkölän elinvoimapäällikkö Petra Nevalainen.