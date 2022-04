Sote-pomo päätyi sylkykupiksi, mutta haluaa silti jatkaa – tänä keväänä jaetaan 21 huippuvirkaa, joissa ratkotaan terveydenhuollon tulevaisuus

Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen vertaa sote-johtamista pörssiyhtiön johtamiseen. Hän on vienyt läpi isoja muutoksia ja saanut osakseen paljon kritiikkiä.

Hyvinvointialueiden uudet johtajat saavat syliinsä kriisiytyneen sote-alan. Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen tietää, millainen työmaa heillä on edessään.

Suomessa käydään tänä keväänä historiallinen rekrytointikierros, kun 21 hyvinvointialuetta valitsee itselleen johtajan. Näiden henkilöiden harteilla on julkisen terveydenhuollon tulevaisuus.

Uudet johtajat saavat käsiinsä melkoisen työmaan: ruuhkautuneet terveyskeskukset ja uupuneet sote-ammattilaiset odottavat pelastajaa. Hoitaja- ja lääkäripula sekä koronan ja hoitajalakon aiheuttama hoitovelka kuormittavat sote-palveluja kaikkialla Suomessa.

Kuka uskaltaa pistää lusikkansa tällaiseen soppaan?

– Jos ei uskalla tehdä muutoksia tai pelkää kritiikkiä, tähän työhön ei kannata lähteä, sanoo Pohjois-Karjalan julkisista sote-palveluista vastaavan Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen.

Hän tietää, millainen urakka hyvinvointialueilla on edessään. Pohjois-Karjalassa on jo yli viisi vuotta toimittu uudessa sote-mallissa. Koko maakunnan perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalipalvelut ja pelastustoimi siirrettiin Siun soten vastuulle vuoden 2017 alussa.

Pirskanen tietää myös, millaisen julkisen ryöpytyksen kohteeksi sote-johtajat saattavat joutua. Kertojasta riippuen Siun soten aika Pohjois-Karjalassa on ollut joko haastavaa mutta määrätietoista soten rakentamista tai kulkemista kriisistä kriisiin.

Sairaanhoitopiirin johdon ja osan henkilöstöstä tulehtuneista suhteista on uutisoitu laajasti. Kritiikki on henkilöitynyt pitkälti toimitusjohtajaan.

– Joillekin ei tasainen elämä sovi. Minä olen yksi heistä.

Pilottimaakunnan kokemuksista voi ottaa opiksi muualla Suomessa.

Ilkka Pirskasen työtapoihin kuuluu kirjata työlistoja ja muistiinpanoja käydyistä keskusteluista. Muistikirjat ovat tallessa 1990-luvulta saakka. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Vuorovaikutuksessa suurimmat ongelmat

Annetaan toimitusjohtaja Pirskasen listata ensin onnistumiset: Pohjois-Karjalan terveydenhuolto on trimmattu kustannustehokkaaksi. Maakunnan sote-kulut asukasta kohden ovat Suomen pienimmät, kun väestön sairastavuus ja ikärakenne huomioidaan. Keskussairaalalla Joensuussa on vankka asema laajan päivystyksen sairaalana ja laajoille investoinneille on ministeriön tuki.

Myös ikäihmisten palvelurakennetta on onnistuttu keventämään eli suomeksi sanottuna terveyskeskusten vuodeosastopaikkoja on vähennetty ja kotihoitoa kehitetty. Tosin jonot palveluasumiseen ovat tällä hetkellä pitkät ja päivystys ruuhkautunut, koska jatkohoito ei vedä.

Epäonnistumisia Ilkka Pirskanen listaa kaksi.

– Emme ole onnistuneet viestimään tilannekuvaa kansalaisille ja omalle väelle oikein. Osalla ihmisistä on käsitys, että jos julkisuuteen huudetaan riittävän kovasti, jostakin tulee lisää rahaa, Pirskanen sanoo.

Näin ei ole Siun soten mallissa eikä myöskään tulevilla hyvinvointialueilla, Pirskanen painottaa. Johtajien tehtävä ei ole hankkia lisää resursseja, vaan järjestää sote-palvelut sillä rahalla, joka budjettiin on myönnetty.

Toinen epäonnistuminen koskee henkilöstöjohtamiseen liittyvää vuorovaikutusta.

– Suurissa muutoksissa emme ole onnistuneet kuuntelemaan henkilöstöä niin, että kaikki olisivat kokeneet tulleensa kuulluksi, Pirskanen myöntää.

Sote-johtajien palkat ovat pääministeritasoa

Pirskanen hakee työlleen jatkoa ja aikoo hakea parhaillaan auki olevaa Pohjois-karjalan hyvinvointialueen johtajan paikkaa. Asia on herättänyt maakunnassa paljon keskustelua. Hiljattain käytiin vääntöä siitä, voitaisiinko Pirskanen nimittää hyvinvointialueen johtoon suoraan. Aluevaltuusto päätti kuitenkin, että paikka laitetaan julkiseen hakuun kuten muuallakin Suomessa. Jupakka kertoo paljon jännitteisestä tilanteesta.

Johtajien rekrytoinnit ovat kesken lähes kaikilla hyvinvointialueilla. Pohjois-Pohjanmaalla tehtävään valittiin Ilkka Luoma. Hänen palkkansa, 17 400 euroa kuukaudessa, on herättänyt julkista keskustelua. Se on samaa luokkaa kuin pääministerin palkka. Myös muualla hyvinvointialueiden johtajien palkkojen arvioidaan asettuvan samalle tasolle, alueen koosta riippuen.

Videotervehdys koettiin syyllistäväksi

Ilkka Pirskanen pyytää mainitsemaan, että häntä haastatellaan tähän juttuun Ylen aloitteesta. Toimitusjohtaja on joutunut usein kommentoimaan kritiikkiä julkisuudessa.

– Julkisella sektorilla toimittaessa ei ole tärkeää pelkästään se, miten asiat ovat, vaan myös se, miltä ne näyttävät, Pirskanen sanoo.

Hän on joutunut johtajakautenaan usein keskelle julkisia kohuja. Vuonna 2019 Pirskanen lähetti Siun soten henkilöstölle videotervehdyksen säästövaatimuksista. Toimitusjohtaja itse koki kertoneensa vain faktat taloudellisesta tilanteesta, mutta henkilöstö koki videon syyllistäväksi.

Viime viikolla Siun soten hallitus teki päätöksen korottaa johdon palkkoja kymmenen prosenttia loppuvuodeksi, koska työtehtävät ovat lisääntyneet hyvinvointialueen valmistelun vuoksi. Päätöksellä on pidemmät taustat, mutta se nousi julkisuuteen samana päivänä, kun hoitajalakko alkoi. Erityisesti hoitajat pöyristyivät, ja moni luuli päätöstä aluksi aprillipilaksi. Toimitusjohtaja ei päätöstä tehnyt, mutta hän on henkilö, joka joutuu sitä julkisuudessa kommentoimaan.

Kohujen lisäksi Siun soten johto on saanut kritiikkiä myös isoista uudistuksista, joita on toteutettu vauhdilla. Lääkärit nousivat takajaloilleen, kun terveyskeskuksia ajettiin uuteen tiimimalliin. Hoitajat puolestaan kritisoivat uudistusta, jossa työvuorolistat tehdään keskitetysti, ja omiin vuoroihin voi vaikuttaa paljon aiempaa vähemmän.

Kaikesta tästä on käyty Pohjois-Karjalassa poikkeuksellisen kiivasta julkista keskustelua.

– Meillä päätoimisesti johtajan työtä tekee yli 70 ihmistä. Kun puhutaan johdon tekemistä päätöksistä, ihmisten mielikuvat ovat aina ylimmässä johdossa, vaikka päätökset olisi tehty muualla organisaatiossa, Pirskanen sanoo.

Yksi asia ratkaisee sote-uudistuksen onnistumisen

Pahimmillaan hyvinvointialueen johtajan pesti tulee olemaan muuallakin Suomessa tuulinen ja yksinäinen paikka.

Tätä juttua varten haastatellut tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että sote-uudistus joko onnistuu tai kaatuu yhteen tekijään: siihen, miten henkilöstö saadaan mukaan muutokseen. Sanat kuuleminen ja kohtaaminen toistuvat puheessa monta kertaa.

– Paljon puhutaan tiedolla johtamisesta, mutta siinä jargonissa ihmisistä tulee helposti pelkkiä pelinappuloita ja numeroita, sanoo professori Minna Kaila. Hänellä on pitkä historia terveydenhuollon hallinnon tutkijana ja opettajana.

Kaikkialla Suomessa sote-alalla on edessä suuria muutoksia: hyvinvointialueilla toimintoja järjestellään uudelleen ja eri työkulttuureja sovitetaan yhteen. Raha on tiukassa kaikkialla.

Alan johtaminen on perinteisesti ollut hierarkkista ja moniportaista.

– Nyt pitäisi päästä johtamiseen, jossa työntekijöitä, ammattilaisia, kuullaan tasavertaisina asiantuntijoina, sanoo professori Sanna Laulainen sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta Itä-Suomen yliopistosta.

Professori Sanna Laulainen arvioi, että uusilla sote-johtajilla on niskassaan melkoiset paineet. Hänen mielestään uudessa sotessa on myös uudenlaisen johtamisen aika. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Monissa sairaanhoitopiireissä henkilöstö ja ylin johto ovat napit vastakkain ja luottamus molemmin puolin on heikko. Laulaisen mukaan luottamuksen palauttaminen on hidasta ja vaatii kaikilta osapuolilta vastaantuloa ja avoimuutta. Puheet ja teot eivät saa olla ristiriidassa.

Minna Kaila huomauttaa, että hyvinvointialueiden johtajien paikkoja ovat hakeneet pitkälti samat ihmiset, jotka ovat olleet synnyttämässä nykytilannetta.

Nousevatko lääkärit johtoon?

Johtajia valitessaan hyvinvointialueet joutuvat puntaroimaan, halutaanko pestiin henkilö, jolla on vahva sote-alan sisältöosaaminen vai esimerkiksi pitkä tausta muutosjohtamisesta.

Professori Minna Kaila painottaa alan substanssiosaamista. Olennaista kuitenkin on, millaisen johtotiimin johtaja kokoaa ympärilleen. Kaila on pohjakoulutukseltaan lääkäri.

Siun soten Ilkka Pirskanen puolestaan vertaa ison sote-organisaation johtamista monialaisen pörssiyrityksen vetämiseen. Hän on taustaltaan yhteiskuntatieteiden maisteri pääaineenaan taloustiede. Pohjois-Karjalassa Siun sote on ylivoimaisesti alueen suurin työnantaja. Sillä on yli viisi kertaa enemmän työntekijöitä kuin suurimmalla yksityisellä työnantajalla.

Pohjois-Karjalassa muutosten hinta on ollut kova

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella yhtenäisen sote-järjestelmän ensimmäiset synnytystuskat ovat jo takanapäin. Mutta niiden hinta on ollut kova.

Jos Ilkka Pirskanen saa jatkoa johtajan pestilleen, yksi haaste on luottamuksen palauttaminen suhteessa henkilöstöön.

Pirskasen mielestä julkinen keskustelu ei vastaa todellista tilannetta. Hänen mukaansa äänekkäät kriitikot ovat saaneet julkisuudessa huomattavan paljon ilmatilaa.

Esimerkkinä Pirskanen mainitsee Aster-tietojärjestelmähankkeen, joka kaatui lääkäreiden vastustukseen. 181 Siun soten lääkäriä allekirjoitti julkisen vetoomuksen hanketta vastaan.

– Mutta onko se koko henkilöstön mielipide, Pirskanen kysyy.

Tasapuolisuuden nimissä tässä jutussa on kuitenkin kuultava myös kriitikoita.

"Älkää ottako mallia kiiltokuvasta"

Outokummun ja Polvijärven terveysasemien ylilääkärin ja keskustan tuoreen aluevaltuutetun Hilkka Tirkkosen viesti on selvä:

– Älkää ottako mallia kiiltokuvasta, jota Siun sotesta annetaan muualle Suomeen. Meillä on ollut ja on suuriakin johtamisen ongelmia.

Hänen mukaansa ammattilaisten näkemysten ohittaminen ja eri mieltä olevien vaientaminen on johtanut muuta maata mittavampaan ammattilaiskatoon.

Tirkkosella on ollut työnantajansa kanssa kahnauksia, joita on selvitelty aluehallintovirastoa myöten. Omien sanojensa mukaan hänet haluttiin syrjään liian äänekkään kritiikin vuoksi. Sittemmin työnantaja ja Tirkkonen ovat päässeet asiassa sopuun.

Tirkkonen valittiin aluevaltuustoon äänivyöryllä viime keväänä. Pohjois-Karjalan neljästä ääniharavasta kolme on Siun soten nykyisiä tai entisiä lääkäreitä. Kriitikot menestyivät vaaleissa hyvin. Samoin kävi monilla muillakin alueilla Suomessa.

– Meillä suorittajaporrasta ei ole kuultu riittävästi, on menty hyvin pitkälti käskyttämällä. Niitä jälkiä korjataan pitkään, Tirkkonen sanoo.

"Ihmiset eivät yksinkertaisesti jaksa"

Erikoissairaanhoidon puolella sydänkeskuksen ylilääkäri Tuomas Rissanen on eniten huolissaan hoitajapulasta, jota ei hänen mukaansa selitä korona tai työtaistelut.

Ylilääkäri Tuomas Rissanen on uskaltautunut kritisoimaan julkisesti työnantajaansa. Tällä hetkellä hänen suurin huolensa on hoitajapula. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

– Jo viikkojen ajan kolmannes osastopaikoista on jouduttu pitämään tyhjinä. Hoitajia ei ole. On tehty harkitsemattomia uudistuksia liian nopealla aikataululla. Ihmiset ovat lähteneet, koska he eivät yksinkertaisesti jaksa.

Rissasen mukaan valtaa on keskitetty sen sijaan, että olisi luotettu tulosyksiköiden ja työntekijöiden ammattitaitoon ja kykyyn järjestää työt järkevästi.

Luottamuspula on kasvanut tehtyjen ratkaisujen myötä puolin ja toisin.

Entä missä on onnistuttu?

– Valitettavasti minulle ei tule mieleen esimerkkejä uudistuksista Siun soten aikana, jotka omassa yksikössäni olisivat parantaneet henkilöstön asemaa tai potilaiden hoitoa.

