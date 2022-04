Kuntien valmius opetuksen antamiseen ukrainalaislapsille vaihtelee – yhteistyölle ja vaihtoehdoille tilaa

Ukrainasta tulleilla lapsilla on oikeus saada opetusta, jos he ovat ilmoittautuneet tilapäisen suojelun saajiksi tai turvapaikanhakijoiksi. Arkistokuva.

Osa pohjalaiskunnista ei pysty vielä kevään aikana tarjoamaan opetusta sotaa pakoon tulleille ukrainalaislapsille.

Isoimmilla kunnilla on jo valmiiksi perusopetukseen valmistavaa opetusta ja paremmat mahdollisuudet uusien ryhmien perustamiseen. Sen sijaan pienemmillä kunnilla etenkin henkilökunnan saatavuus on iso ongelma, eikä uusien ryhmien perustaminen onnistu yhtäkkiä.

Valtio on luvannut tukea kuntia kustannuksissa ja niitä kehotetaankin nyt yhteistyöhön.

– Kuntien välinen yhteistyö on tuiki tärkeää. Lisäksi voi hyödyntää mahdollisesti verkko-opetusta, mitä Ukrainasta käsin monelle annetaan ja muita erilaisia vaihtoehtoja on lupa miettiä, sanoo eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko (kok.).

Sivistysvaliokunta saa parin viikon välein tilannekatsauksen Ukrainan tilanteesta ja koulutustarpeesta Opetushallitukselta ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

– Tärkeintä on se, että lapset saavat heti turvalliset olosuhteet oppimiseen ja sivistykselliset oikeudet. Siihen meidän tulee todellakin satsata, painottaa Risikko.

Tilapäisen suojelun direktiivin (14. artiklan) mukaan tilapäistä suojelua saaville alle 18-vuotiaille on annettava Risikon mukaan mahdollisuus hakeutua koulutusjärjestelmään. Ensin siis on ilmoittauduttava virallisesti poliisille, että on tuon oikeuden piirissä.

Opettaja omista riveistä

Osa saapuneista lapsista on saanut edelleen myös Teamsin kautta etäopetusta Ukrainasta käsin. Lisäksi nyt on pohdittu sitä, että opettajia voisi löytyä myös ukrainalaisten omista riveistä.

Siinä tärkeää on kuitenkin muistaa, että toimitaan Suomen lainsäädännön mukaan.

– Meillä pitää ensinnäkin ottaa huomioon pätevyysvaatimukset. Suomalaista lainsäädäntöä pitää noudattaa, mutta silti varioidusti hyödyntää ukrainalaisten osaamista. Kunnissa voidaan myös miettiä sitä, että se ei välttämättä ole opettajan tehtävä, vaan osaamista voi hyödyntää vaikka harrastustoiminnassa, toteaa Risikko.

Risikko muistuttaa, että pätevyysvaatimusten lisäksi pitäisi olla myös rikostausta selvitettynä, mikä on sotatilanteessa vaikea asia.

Sitä hän pitää hyvänä, että EU-tasolla on kiirehditty tutkintojen tunnustamista eli että kotimaassa saavutettu pätevyys olisi voimassa myös muissa maissa.

Tilanne pohjalaiskouluissa

Eniten koulutustarvetta on nimenomaan perusopetuksessa. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa on koko maassa jo 622 oppilasta (tilanne Opetushallituksen kyselyn mukaan 1.4.2022). (siirryt toiseen palveluun) Perusopetukseen ilmoittautuneita on jo yli tuhat.

Pohjalaisissa maakuntakeskuksissa on ehditty perustaa jo omia opetusryhmiä ukrainalaisille.

Seinäjoella on aloittanut valmistavan opetuksen ryhmä Marttilan koulussa. Ryhmässä on nyt 19 ukrainalaista oppilasta. Myös yläkoululaisilla on oma opetusryhmä lyseolla.

Vaasassa puolestaan on kaksi alaluokkien valmistavan opetuksen ryhmää ukrainalaisille. Ryhmät on sijoitettu Keskuskouluun. Yläkouluikäisten ukrainalaisten valmistava ryhmä on Onkilahden yhtenäiskoulussa.

– Alaluokilla oppilaita on yhteensä 28 ja yläluokilla 13. Kristilliseen kouluun on mennyt osa yläluokkalaisista, kertoo Vaasan Onkilahden koulun apulaisrehtori Markku Nirkkonen.

Kokkolassa vasta valmistellaan ukrainalaisten lasten koulunkäyntiä. Kaupungisssa on kolme valmistavan opetuksen ryhmää, joista kaksi alakouluissa ja yksi yläkoulussa, mutta ukrainalaisia niissä ei vielä ole.