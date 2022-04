Analyysi: Kokoomus nousi ennätyssuosioon, mutta Nato-noste voi myös sulaa

Suomessa on nyt kokoomuksen aika, ainakin toistaiseksi.

Torstaiaamuna julkaistu mittaus on ensimmäinen Ylen teettämä puolueiden kannatuskysely , joka on tehty kokonaan Venäjän hyökkäyssodan aikana.

Kokoomuksen kaula seuraavana tulevaan SDP:hen revähti peräti 7,1 prosenttiyksikköön. Kova on myös 3,5 prosenttiyksikön korotus, jonka kokoomuksen suosio on loikannut edellisestä kuusta.

Mittauksen perusteella 26,1 prosenttia suomalaisista kannattaa kokoomusta. Se on paras lukema, joka kokoomukselle on Ylen kyselyssä koskaan mitattu.

Kokoomuksen suosion nousulle on yksi ilmeinen selitys.

Puolueen kannatusta kasvattaa se, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ajanut suomalaiset etsimään turvaa sotilasliitto Naton mahdollisesta jäsenyydestä.

Vähemmistön kannattamasta Nato-jäsenyydestä on tullut kansan enemmistön vaatimus, mikä suosii valmiiksi asemissa ollutta kokoomusta.

Kansa on kääntänyt Nato-mielipidettään historiallisen nopeasti. Heti sodan alussa tehdyssä Ylen kyselyssä tuloksena oli ensimmäistä kertaa, että enemmistö kansalaisista kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Poliitikkoihin kohdistuu nyt kova paine.

Kokoomus on voinut kehua (siirryt toiseen palveluun) , että puolue on kannattanut Suomen Nato-jäsenyyttä yli 15 vuotta.

Kokoomuksen ohella Nato-myönteisyydellään on erottunut aiemmin vain nykyhallituksen pienin puolue, RKP, jonka suosio pysyi maaliskuussa totutuissa lukemissa.

Kokoomuksen laariin sataa myös se, että puolue on voinut kerätä kannatusta oppositiossa, jossa suosion kasvattaminen on hallitusta helpompaa.

Oppositioasema ja kansan turvallisuushuolet eivät näytä ruokkivan ainakaan toista oppositiopuoluetta perussuomalaisia, joka on menettänyt varsinkin mieskannattajiaan kokoomukselle.

Perussuomalaisten kannatus laski maaliskuussa 13,6 prosenttiin, missä on kahden prosenttiyksikön pudotus Ylen edellisestä kyselystä.

Suurista puolueista kannanmuodostus Natosta on ollut vaikeinta SDP:lle ja keskustalle, joilla on perussuomalaisia pidemmät perinteet ulkopolitiikan hoidosta.

Ylen mittauksen perusteella keskustaa äänestäisi nyt 12,3 prosenttia suomalaisista. Kannatus on runsaan prosenttiyksikön pudotuksessa.

Tuoreessa kriisissä huomio on kiinnittynyt presidentti Sauli Niinistöön, joka on keskeisessä roolissa Suomen mahdollisella Nato-tiellä.

Kokoomuksen ykköspaikkaa ei selitä vain Euroopan uusi, turvaton aika, vaan puolueella oli jo ennen sodan puhkeamista pullat hyvin uunissa. Kokoomus sai kunta- ja aluevaalivoittojen siivittämänä kannatuksensa nousuun. Ylen kyselyn kärkipaikkaa kokoomus on pitänyt vajaan vuoden.

Nyt johtopaikka on entistäkin selvempi.

Eduskuntavaaleihin on vuosi, ja kokoomuksen asema on vankka, mutta epävarmana aikana vuosi on pitkä aika.