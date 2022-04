Analyysi: Saksa myöntää virheet Venäjä-politiikassa, mutta Ukrainan mukaan Saksa on tekemässä uuden historiallisen virhearvion

Saksan Rehdenissä sijaitseva kaasuvarasto on Länsi-Euroopan suurin. Saksa ilmoitti tällä viikolla ottavansa toistaiseksi haltuunsa kaasuvarastoa ylläpitävän Gazprom Germania -yhtiön, joka on venäläisen Gazpromin tytäryhtiö. Huolena on, että Venäjä lopettaa yllättäen kaasutoimitukset Saksaan.

Kuva: Focke Strangmann / EPA