Andriy Boyarin piti julkistaa oma skeittilautamerkki, mutta sitten Venäjä hyökkäsi – nyt hän säästää rahaa uuteen kotiin tekemällä töitä Suomeen

Andriy Boyar , 34, vastaa videopuheluun Keski-Ukrainasta. Hän on paennut sinne sotaa vaimonsa ja heidän kissansa kanssa.

Pariskunnalla oli koti Irpinissä lähellä Kiovaa, mutta se on tuhoutunut pommituksissa. Nyt Boyar yrittää löytää töitä.

Juuri ennen sodan syttymistä Boyar valmisteli ystäviensä kanssa Ukrainassa tehtyjen skeittilautojen lanseerausta. Hän on myös skeittauksesta kertovan verkkolehden päätoimittaja. Lisäksi hän on suunnitellut levynkansia.

– Vuosikuvan tekeminen on yksi tavoistamme puhua asioista, jotka tuntuvat meille tärkeiltä sillä hetkellä, Korkman toteaa.

Ohjelmajohtaja sanoo tiimin miettineen, miten he voisivat osaltaan auttaa ukrainalaisia.

Boyarin mukaan töitä Ukrainasta on nyt vaikea löytää. Hän lähetti viestejä ystäville ja ystävien ystäville, että etsii töitä. Sitä kautta hän kuuli Hiring For Peace -kampanjasta.

Maaliskuussa käynnistetty Hiring For Peace -kampanja kannustaa suomalaisia luovan alan yrityksiä tarjoamaan työmahdollisuuksia ukrainalaisille alan ammattilaisille. Tarjolla on tällä hetkellä noin 50 työtehtävää. Yksi sivulle ilmoituksen tehneistä oli Helsinki Design Week.

Andriy Boyar on tehnyt työkseen myös musiikkivideoita (siirryt toiseen palveluun) .

– Musiikki on ollut minulle aina tärkeää. Ennen sotaa kuuntelin musiikkia joka päivä, mutta nyt ei tee enää mieli kuunnella sitä.

Butša oli aiemmin perheiden suosiossa

Pienestä Butšan kaupungista levisi viime viikonloppuna ympäri maailman järkyttäviä kuvia , joissa paikallisten asukkaiden ruumiita lojui kaduilla. Boyarille paikka on tuttu.

– Ennen sotaa pyöräilin sinne ystävieni kanssa usein kahville. Nyt kaikki on tuhottu. Ennen se oli tavallinen pieni kaupunki, jossa perheet asuivat lapsineen.

Butša, Hostomel ja Irpin sijaitsevat kaikki Kiovan lähellä. Niiden alueella on käyty ankaria taisteluita Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Boyar asui Irpinissä vaimonsa kanssa. Vaimo on ammatiltaan ranskan opettaja.

Venäjän hyökkäyksen jälkeen pariskunta pakeni Kiovaan, koska heillä ei ollut pommisuojaa Irpinissä. Sodan kiihtyessä he muuttivat 300 kilometrin päähän Kiovasta.

Tämä teos on sarjasta, jonka Boyar teki ja myi kerätäkseen rahaa Ukrainan armeijalle. Kaatuva hahmo symboloi Venäjän vaakunan kolmea kruunua.

Nyt pariskunta asuu Kropyvnytskyissa Keski-Ukrainassa. Siellä asui ennen sotaa reilut 200 000 ihmistä, eli kaupunki on suurin piirtein Oulun kokoinen.

– Lämmitys pelaa, ja kaupoissa on ruokaa. Kaduilla on sotilaita, jotka tarkistavat tiesuluilla papereita. Joka päivä on ilmahälytyksiä.