Herätys: Saksa myöntää Venäjä-politiikkansa virheet | Kokoomuksella kova loikka Ylen mittauksessa | Keväällä jaossa 21 sotealan huippuvirkaa

Ukrainan mukaan Saksa on tekemässä uuden historiallisen virhearvion

Saksa ei ole valmis katkaisemaan kaasutoimituksia Venäjältä, sillä tuontikielto laittaisi Euroopan teollisuusjätin polvilleen. Sisäinen vakaus on Saksalle etusijalla, kirjoittaa Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen .

Kokoomuksella kova loikka Ylen mittauksessa

Kokoomus on Ylen kannatuskyselyn kärjessä ennätyslukemin. Runsas neljännes suomalaisista äänestäisi nyt kokoomusta. 26,1 prosenttia on puolueen ennätys Ylen mittaushistoriassa. Sosiaalidemokraatit on mittauksen toisena 19 prosentilla. Kolmantena olevan perussuomalaisten suosio laski eniten ja äänisaalis jäisi noin 13,6 prosenttiin.