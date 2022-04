Amisbarometri: Opiskelijoiden tyytyväisyys ammatinvalintaan on hieman parantunut

Beatrice Rönnberg on ainoa nainen opiskelijaryhmässään, mutta kokee sopeutuneensa hyvin joukkoon. Opintojen keskeyttämistä hän ei ole harkinnut, vaikka opinnoissa on tullut eteen vaikeitakin tehtäviä. – Osa porukasta tietää valmiiksi jo tänne tullessaan vähän enemmän alasta ja itselle tämä ala on täysin uusi. Mutta itse tekemällä on tullut opittua paljon. Rohkeasti kun kysyy opettajalta tai toiselta opiskelijalta, niin kyllä sieltä sitä apua tulee, sanoo Rönnberg. Kuvassa vasemmalla opettaja Timi Harkkomaa Stadin ammatti - ja aikuisopistosta.

Kuva: Jaani Lampinen / Yle