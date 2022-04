Itä-Ukrainan asukkaita kehotettu pakenemaan vielä, kun se on mahdollista – kaupunkeja pommitettu raskaasti

Samaan aikaan, kun Venäjän iskut Itä-Ukrainan alueella ovat kiihtyneet kiihtymistään, alueen kuvernöörit ovat kehottaneet asukkaita on pakenemaan alueelta.

Ukrainan viranomaisten mukaan alueelle jääminen on hengenvaarallista, eikä evakuointeja pystytä enää varmistamaan myöhemmin.

– Harkovan, Luhanskin ja Donetskin alueiden kuvernöörit pyytävät kansalaisia jättämään nämä alueet. He tekevät kaikkensa, jotta evakuoinnit sujuisivat järjestäytyneellä tavalla, sanoi Ukrainan varapääministeri Iryna Vereštšuk Telegramissa.

Vereštšukin mukaan pelkona on, että Venäjän hyökkäyksen kiihtyessä siviilejä on mahdotonta evakuoida alueelta.

Ukraina halunnee välttää esimerkiksi Mariupolissa viikkoja jatkuneen siviilien pattitilanteen. Mariupolin kaupungissa on yhä arviolta 120 000 vaikeissa oloissa Venäjän joukkojen piirittämänä. Joukkoevakuoinnit eivät ole onnistuneet kansainvälisistä neuvotteluista huolimatta.

Harkovaa ja Donbasin kaupunkeja pommitettu

Muun muassa Ukrainan toiseksi suurin kaupunki Harkova on ollut raskaan tulituksen kohteena.

Lisäksi Venäjä on tehnyt tykistöiskuja eri puolilla Donetskia ja Luhanskia. Ukrainan armeijan pääesikunnan mukaan Venäjä on kohdistanut iskuja siviilikohteisiin ja Ukrainan armeijan asemiin Borivskessa, Novoluhanskessa, Solodkessa, Marinkassa ja Zolota Nyvassa.

Kramatorskin kaupungin länsipuolella oleva Barvinkove on strategisesti tärkeä, sillä sitä kautta kulkee rautatie Länsi-Ukrainaan. Siviilien evakuoinnin lisäksi Ukrainan joukkojen huolto vaarantuisi merkittävästi, mikäli Venäjä saisi rautatien haltuunsa.

Venäjä tulittaa jälleen siviilikohteita

Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai puolestaan sanoi, että 60 prosenttia Rubižnen kaupungista on venäläisten hallinnassa. Haidain mukaan useiden siviilien pelätään kuolleen kaupungin asuintaloihin kohdistuneissa iskuissa.

Sjeverodonetskin kaupunki on Luhanskin alueen väliaikainen hallintokeskus, kun Luhanskin kaupunki on ollut Venäjä-mielisten separatistien hallinnassa vuodesta 2014 saakka. Kaupunki on itäisin Ukrainan joukkojen yhä hallussaan pitämistä kaupungeista.