Legendaarinen ravintola Kairo tyhjeni merimiehistä, ja pian lähtee myös yrittäjä – pelastajan viittaa asetetaan nyt 3 000 opiskelijan harteille

– Sehän on kuin Tavastia, sanoo rakennustutkija Viivi Alajuuma Kymenlaakson museosta ja viittaa tunnetun helsinkiläisen keikkapaikan takahuoneen seinään.

Ravintola Kairon portaikko on kuin vieraskirja.

Kun ravintola tälle paikalle perustettiin vuonna 1879, kuhisi vieressä ollut Kotkan satama satamatyöläisiä ja kaukaisista maista tulleita merimiehiä. Ravintoloita oli alueella muitakin, mutta Kairo on niistä ainoa, joka edelleen on toiminnassa alkuperäisessä tarkoituksessaan eli ravintolana.

Rakennus on ulkoapäin melko vaatimaton.

Sitä aivan alkuperäistä ravintolarakennusta ei enää ole, mutta nykyiselläkin on ikää jo reilusti. Se valmistui vuonna 1938.

Tyyliä tärkeämpää onkin itse ravintolan henki ja historiallinen merkitys koko Kotkan kaupungille. Kaupunki on määritellyt Kairon paikallisesti merkittäväksi rakennukseksi ja se on satamaravintolana erittäin tärkeä osa kotkalaista kulttuurihistoriaa sekä sataman historiaa.

Edessä on kuitenkin tuntematon tulevaisuus. Vuosikymmeniä kestänyt ravintolatoiminta uhkaa lakata, kun ravintolan pitkäaikainen yrittäjä Kalevi Koponen aikoo ikääntymisen takia lopettaa ravintolatoiminnan.

– On ollut perheen kulttuuriteko ylläpitää ravintolaa. Kuluneet vuodet ovat olleet rikasta aikaa, kertoi Koponen Ylen haastattelussa kolmisen viikkoa sitten.

Rakennuksen ja sen ympärillä olevan tontin on jo pitkään omistanut Kotkan kaupunki. Kaupungin virkamiesjohto on joutunut kokoontumaan ison pohdinnan äärelle: mistä saada uusi yrittäjä.

– Me olemme nyt keskellä Kantasatamaa, josta Kotkan kaupunki satama- ja sahatoiminnan kautta syntyi. Jo pelkästään se, että tämä on edelleen olemassa, antaa oikeutuksen ravintolan säilyttämiselle, sanoo Purovaara.

Tunnelma on edelleen alkuperäinen.

Satama hiljeni

Kairon kanta-asiakkaita ovat merimiehet, satamajätkät ja Kotkan Ruusut, jotka kautta aikain ovat suosineet rohkeaa. Rohkeita Kairosta aina löytyy, ja siksi vipinä pöydissä ja tanssiparketeilla on kova ja tunnelma välitön.

Kairossa yksi suosituimmista esiintyjistä on varmasti ollut Kotkassa kasvanut Juha Vainio , jonka monet laulut kertovat niin merestä, merimiehistä kuin Kotkastakin.

Vuodesta 1986 lähtien Kotkan kaupunginteatteri on esittänyt näytelmiään Kairossa. Parhaillaan siellä esitysvuorossa on Armi Aavikosta kertova Armi – Kaiken sulle antaa tahtoisin.

– Jo neljänkymmenen ajan paikallinen jazzyhdistys – Kotka jazz – on järjestänyt täällä joka maanantai klubi-iltoja. Vaikka ajat muuttuvat ja satamatoiminta on täältä poistunut, on tämä yksi Kotkan sykkivistä keskuksista edelleen.