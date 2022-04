Käyttökelpoista materiaalia tuhlataan Suomessa tientäytteeksi, vaikka sillä voisi rakentaa lukuisia kerrostaloja: "Hiilijalanjälki pienenisi yli 90 prosenttia"

Arkkitehti Havu Järvelän mukaan Suomessa on keskitytty tuijottamaan rakennuksen käytön aikaista energiankulutusta sen sijaan, että tarkasteltaisiin rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä.

Täällä onkin vasta pikkuhiljaa herätty siihen, kuinka suuri hiilijalanjälki neitseellisistä raaka-aineista valmistetuilla rakennusosilla on, eikä olemassa olevien rakennusosien arvoa ja potentiaalia uudisrakentamisessa ole nähty.

Uudelleenkäytetty elementti on kuitenkin huomattavasti vähäpäästöisempi kuin uutena valmistettu.

Havu Järvelä on Keltainen toimisto -arkkitehtitoimiston osakas ja Aalto-yliopiston tuntiopettaja.

Järvelä on vastikään valmistunut arkkitehti Aalto-yliopistosta. Hän käsitteli diplomityössään (siirryt toiseen palveluun) purettavien rakennusten materiaalin hyödyntämistä osana uudisrakentamista.

– Tällainen kierrätys ei millään tavalla vähennä neitseellisten raaka-aineiden tarvetta. Se on käytännössä vain loppusijoituksen kanssa pelaamista. Meneekö betoni kaatopaikalle vai teiden alle korvaamaan soraa, Järvelä sanoo.

Ohjeet kaipaavat selkiytystä

Purettujen rakennusosien uudelleenkäytön tiellä on kuitenkin monia hidasteita.

Ongelmana on esimerkiksi lainsäädäntö ja se, miten osoittaa purettujen rakennustuotteiden kelpoisuus uudelleenkäyttöön.

Rakennustuotteiden on täytettävä erilaisia EU:n rakennustuoteasetuksessa määriteltyjä vaatimuksia, jotka koskevat muun muassa rakenteiden lujuutta, paloturvallisuutta, terveellisyyttä ja esteettömyyttä.

Rakennustuoteasetus ei nykyisellään tunne uudelleenkäytön käsitettä. Ramboll Finlandin kiertotalouden liiketoimintajohtaja Ying Zhu kertoo, että rakennusalalla on ollut tulkintavaikeuksia siitä, sovelletaanko asetusta myös käytettyihin rakennustuotteisiin.

– Jos vastaus on kyllä, meillä on kaikenlaisia lainsäädännöllisiä hankaluuksia, koska rakennustuoteasetus on kirjoitettu uusille tuotteille.