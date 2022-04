Attendon toimitusjohtaja jyväskyläläisen hoivakodin vakavista epäkohdista: "Virheitä on tapahtunut, ja niitä on alettu korjata"

Hoivapalveluja tarjoavan Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist kertoo yhtiön tiedotteessa, että yhtiö selvittää, mikä on mennyt pieleen sen omistamassa jyväskyläläisessä hoivakodissa Attendo Telkänsiivessä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kertoi keskiviikkona, että hoivakodin asiakastuvallisuus on vaarantunut vakavasti.

– Emme hyväksy yhtään epäkohtaa toiminnassamme. Hoivakriisin seurauksena aloitettu muutosmatkamme on edennyt suurimassa osassa Attendo-koteja hyvin. Telkänsiiven tapahtumat osoittavat kuitenkin, että matka ei ole edennyt kaikissa hoivakodeissa odotetussa tahdissa. Virheitä on tapahtunut, ja niitä on alettu korjata, myös Jyväskylässä, Holmqvist sanoo.