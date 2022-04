Aurinkoisen lämmintä kevättä saa vielä odottaa – lunta tulee etenkin perjantaina, länsirannikolla varoitus erittäin huonosta ajokelistä

Keväisiä terassisäitä joudutaan vielä hetken odottamaan, sillä lumikuuroja ja sateita on luvassa vielä loppuviikkoa kohden eikä pääsiäisen pyhiksi kannata odottaa suurta ihmettä tapahtuvaksi, vaikka alkuviikosta hieman lämpeneekin.

– Alkuviikon päiviin verrattuna torstaipäivä on hieman helpompi, mutta illalla alkaa tapahtua, sanoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi .

Illalla nimittäin lähestyy matalapaine, joka tuo tullessaan runsaitakin sateita. Perjantaiaamuun mennessä sadealue on levinnyt jo maan länsi- ja keskiosaan.

Huonoa ajokeliä perjantaina

Etenkin lännessä tulee Kotakorven mukaan perjantaina runsaasti lunta. Pohjanmaan maakunnissa ja Satakunnassa varoitetaan erittäin huonosta ajokelistä. Huonon ajokelin varoituksia (siirryt toiseen palveluun) on annettu isolle kaistaleelle Varsinais-Suomesta Lappiin saakka.

Alkuviikosta hieman lämpimämpää

Viikonloppunakin sää on epävakaista ja sateista, mutta sateet ovat Kotakorven mukaan pienempiä ja kuurottaisia. Päivälämpötila on plussan puolella, mutta yöllä on hieman pakkasta.