Satavuotiaan TPS:n yksi nimivaihtoehto oli Turun Pallonuijat – tarina alkoi, kun jalkapalloherruus haluttiin pois ÅIFK:n "kanarialinnuilta"

Turun Palloseura on lähemmäs sata vuotta ollut tärkeä osa turkulaista identiteettiä. Sen voi nostaa kotikaupunkinsa symboliksi – melkein kuin tuomiokirkon, linnan tai Aurajoen.

– Jokaisella turkulaisella on mielipide TPS:stä, vaikkei fani olisikaan. Se herättää Turussa tunteita, toteaa Markku Jokisipilä ,yksi seuran satavuotishistoriikin kirjoittajista.

– Onkohan se turkulainen ominaispiirre, että faneja on paljon, mutta on myös niin sanottuja vastajännäreitä, mietiskelee Markku Jokisipilä TPS:n ja kaupunkilaisten suhdetta.

Malliesimerkki yhteiskuntavaikuttamisesta

Onkin luontevaa, että hän puhuu myös TPS:n yhteydessä yhteiskuntasuhteista. Seura on nimittäin malliesimerkki, miten yhteiskuntavaikuttamista tehdään.

Kun TPS:llä on mennyt hyvin, seura on ollut Jokisipilän mukaan urheilun lisäksi myös Turun asialla. Puoluepoliittisesti TPS on porvarillinen ja kokoomusväritteinen.