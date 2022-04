Kiivaat taistelut Itä-Ukrainassa jatkuvat – tämä Venäjän suurhyökkäyksestä idässä tiedetään nyt

Kuusi viikkoa on tullut kuluneeksi siitä, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Taistelut jatkuvat edelleen kiivaina ja keskittyvät nyt etenkin maan itäosiin Mariupoliin, Donbasiin ja Luhanskiin.

Venäjä haluaa Mariupolin hallintaansa

Venäjän joukot havittelevat Mariupolin kaupunkia täyteen hallintaansa. Ukrainan varapääministeri Iryna Vereštšukin mukaan pelkona on, että Venäjän hyökkäyksen kiihtyessä siviilejä on mahdotonta evakuoida alueelta.

Saarretussa Mariupolissa uskotaan olevan vielä pitkälti yli 100 000 siviiliä, joita ei ole saatu evakuoitua. Mariupolin siviileillä on kerrottu olevan pulaa kaikesta, ja ukrainalaisten mukaan heitä on kuollut nälän ja janon runtelemina.

Luhanskin alueelta pakoon "vielä kun se on turvallista"

Kuukausi sodan alkamisen jälkeen Venäjä on väittänyt saaneensa (siirryt toiseen palveluun) hallintaan 93 prosenttia Luhanskin alueesta ja 54 prosenttia Donetskista. Putin on vielä kaukana koko alueen valtaamisesta, ja vaikka hän julistaisikin voiton alueesta, on se hyvin laaja hallita.