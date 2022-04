40 maan vertailututkimuksen yllättävä tulos: äidit ovat uupuneempia maissa, joissa on vahva sukupuolten välinen tasa-arvo

Jenni Hipsi on kiitollinen siitä, että hänellä on mies, jonka kanssa voi jakaa vanhemmuuden tasavertaisesti. – Monet tuttavat ovat sanoneet, että miehet eivät ehkä ihan hahmota sitä, mitä arki kotona lapsen kanssa on ja millaista tukea äidit kaipaavat.

Kuva: Hanna Terävä / Yle