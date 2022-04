Katso suorana: Näin hallitus aikoo huolehtia huoltovarmuudesta – Lintilä: Polttoaineiden jakeluvelvoitetta lasketaan ja yhteinen LNG-kaasulaiva Viron kanssa

Maaliskuussa perustettu ministerityöryhmä ohjaa toimia, joka liittyy Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen vaikutuksiin. Sen tehtävänä on muodostaa tilannekuvaa kriisin vaikutuksista etenkin talouteen ja huoltovarmuuteen.

Lintilä: LNG-laiva ja helpotusta polttoaineiden hintapaineeseen

Talouspoliittinen ministerivaliokunta kertoi tänään (siirryt toiseen palveluun) puoltavansa nesteytetyn maakaasun LNG-terminaalilaivan vuokraamista yhdessä Viron kanssa. Lintilän mukaan mukaan tämä on ainoa tapa varmistaa nopeasti katkaista riippuvuus venäläisestä putkikaasusta.

Toisaalta hän toteaa, että lopullinen sana on polttoaineiden kauppiailla.

Jakeluvelvoitteen keventämistä on pidetty esillä myös logistiikka-alan kustannuskriisin vuoksi . Nyt päätetty jakeluvelvoitteen lasku tulee hyödyttämään niin ammatti- kuin yksityisautoilijoita.

Suomi tulee varautumaan ensi talven lämmitystarpeisiin aktivoimalla metsähakkeen kotimaista saantia. Tämä tapahtuu rahoituksella sekä esimerkiksi puuterminaaleja rakentamalla. Lintilän mukaan Huoltovarmuuskeskus tulee varmistamaan yhdessä alan yritysten ja lämpölaitosten kanssa, että Suomessa on riittävästi seuraavaa lämmityskautta varten myös turvetta.

Lintilä liittää kokonaisuuteen jo aiemmin kerrotun pidemmän aikavälin energiapaketin, joka pitää sisällään vety-, akku- ja muita investointeja, joihin on varattu rahaa noin 350 miljoonaa euroa.

– Kaikkineen puhumme oin 800 miljoonan euron paketista. Mutta tässä pitää koko ajan huomioida se, että tavoitteena on vivuttaa yksityistä rahaa liikkeelle. Ei valtio ole se päätoimija.

Kari: "Halpojen fossiilisten polttoaineiden aika on nyt ohi"

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Karin mukaan Suomi on vakavien kysymysten äärellä. Hän muistuttaa kuitenkin, että vihreän siirtymän vauhdittamiseksi on tehty toimia Suomessa tehty jo aiemmin.

– Noita toimia, joita aiemmin on tehty ilmastosyistä, tehdään nyt myös turvallisuuspoliittisista syistä. Me tiedämme mitkä asiat toimivat, niitä tehdään nyt nopeammin ja enemmän. Tavoitteena on Suomen energiaitsenäisyys.