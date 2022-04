Kinder-suklaata vedetään pois myynnistä salmonellaepäilyjen takia

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC varoitti eilen salmonellatapauksista (siirryt toiseen palveluun) , joita on esiintynyt runsaasti EU-maissa ja Britanniassa.

Ruokavirasto kertoo, että Kinder-suklaan valmistaja Ferrero on ilmoittanut vetävänsä tapauksen takia myynnistä joitain eriä Kinder-suklaatuotteita Suomessa.

Yrityksen mukaan takaisinveto tehdään varotoimenpiteenä, koska joissain maissa on noussut esiin epäily näiden tuotteiden ja salmonellatartuntojen välillä. Ferreron mukaan yhdessäkään markkinoilla olevassa Kinder-tuotteessa ei ole havaittu salmonellaa, eikä Ferrero ole saanut asiasta kuluttajapalautetta.

Tapauksia on ollut ainakin kymmenessä maassa, kuten Ruotsissa, Norjassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa.

ECDC on jäljittänyt salmonellatartuntojen lähdettä potilaita haastattelemalla ja epidemiologisilla tutkimuksilla. Virasto on sanonut, että Kinder-suklaalla on yhteys tapauksiin, mutta se ei ole tarkentanut, koskeeko ongelma pelkästään niitä.