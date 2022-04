Ukrainalaisnaiset tarttuvat toimeen sota-aikana – Feministiaktivisti vertaa hyökkäystä perheväkivaltaan: "Isompi ja vahvempi kiusaa heikompaansa"

Vielä helmikuun puolessavälissä ukrainalainen feministiryhmä Feminist Workshop järjesti tapahtuman, jossa pohdittiin, miten naisia saataisiin paremmin IT-alalle. Nyt he majoittavat sukupuoleen katsomatta Ukrainan sisäisiä pakolaisia toimistollaan Lvivin kaupungissa.

Yosu on yksi ryhmän perustajista, Sasha Kantser tuli puolestaan mukaan toimintaan pari vuotta sitten.

Toimituksen tiedossa on osan feministijärjestön haastateltavien osalta vain etunimet. Yosun mukaan järjestön rahoituksen kanssa oli ollut niin paljon ongelmia, että ennen sotaa hän oli harkinnut toiminnan lopettamista kokounaan. Mutta kun sodan ensi päivinä toimisto täyttyi vapaaehtoisista, oli selvää että jotain on tehtävä.

– Kaikki halusivat olla hyödyksi. Heillä on aktivistitausta, on vaikea olla tekemättä yhtään mitään, Kantser jatkaa.

Majoitustoiminnan lisäksi Feminist Workshop on järjestänyt itsepuolustus- ja ensiapukursseja.

Majoituksen turvallisuus keskeistä

Yosu ja Kantser kuvailevat arkea länsiukrainalaisessa Lvivissä suhteellisen turvalliseksi. Alueella on kuitenkin pommituksia. Moni maan sisäinen pakolainen Ukrainassa on päätynyt hakemaan turvaa Lvivin alueelta ja kaupungin asukasmäärän on arvioitu kasvaneen kolmanneksella. (siirryt toiseen palveluun)