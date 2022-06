Syvä sisäänhengitys . Pidättäminen. Pitkä uloshengitys. Ja uudestaan. On kulunut puolitoista tuntia siitä, kun Pyry otti sadan mikrogramman annoksen LSD:tä.

Pyry pyrkii parantamaan mielenterveyttään ja elämänlaatuaan psykedeelien avulla. Hänellä on diagnoosi sekamuotoisesta ahdistus- ja masennustilasta, johon hän kokee saavansa helpotusta psykedeelikokemuksista.

Kokemusta seuraa usein kausi, jolloin Pyry tuntee olonsa rauhalliseksi. Hänen on tavallista helpompi olla läsnä ja käsitellä vaikeita tunteita. Vanhoihin traumoihin on löytynyt uusia näkökulmia.

– En ota lapsena kokemaani kiusaamista enää niin henkilökohtaisesti. Kiusaaminen on laajempi ongelma kuin vain oma kokemukseni. Sen ymmärtäminen on auttanut antamaan kiusaamista anteeksi, Pyry sanoo.

Pyryn kaltaisia itseään psykedeeleillä auttavia on karkeasti arvioiden Suomessa tuhansia, maailmalla miljoonia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen väestötutkimuksen perusteella noin satatuhatta suomalaista (siirryt toiseen palveluun) on joskus käyttänyt LSD:tä. Psilosybiinisienten käyttäjiä on saman verran. MDMA:n eli ekstaasin käyttäjien määrä on vielä selvästi isompi.