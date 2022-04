Katujen puhdistus saattaa kestää Helsingissä kesäkuulle – aloitus on sään vuoksi noin kuukauden myöhässä

Helsingin katujen kevätsiivous on sääolosuhteiden vuoksi peräti noin kuukauden myöhässä keskimääräisestä aikataulusta.

Karkeaa hiekan poistoa on kaupungissa jo tehty, mutta takatalvi ja erityisesti yöpakkaset ovat estäneet toistaiseksi varsinaisen laajamittaisen kevätsiivouksen.

Kunnossapitoyksikön tiimipäällikkö Tarja Myller Helsingin kaupungilta arvioi, että kadut on puhdistettu toukokuun loppuun mennessä. Pahimmillaan urakka voi kuitenkin venyä hänen mukaansa kesäkuun puolelle.

Katupölyä torjutaan suolaliuoksella

Kaduilla on tänä keväänä poikkeuksellisen paljon siivottavaa. Jäisen ja liukkaan talven takia hiekoitushiekkaa on jouduttu käyttämään tavallista enemmän.

– Hiekka on mennyt talven aikana todella runsaasti ja se on loppunut välillä siiloista. Tavarasta on ollut niin kova kysyntä, ettei sitä ole ollut saman tien saatavissa.