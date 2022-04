Parlamentin puhemiehen terveiset Eurooppa-kirjeen lukijoille: "Vapaudella ja demokratialla ei ole hintalappua"

EU-johtajien tie vie nyt Kiovaan. Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja ulkosuhdejohtaja Josep Borrellin on määrä matkustaa sinne tänään perjantaina Ylen tietojen mukaan. Parlamentin puhemies Roberta Metsola vieraili Ukrainassa menneellä viikolla ensimmäisenä (siirryt toiseen palveluun) EU-johtajana.

– Päätös lähtemisestä oli iso. Halusin kuulla parlamentin jäsenten ja presidentin näkemyksiä siitä, millä tavalla me voisimme vastata heidän tarpeisiinsa, Metsola kuvaili matkan (siirryt toiseen palveluun) taustoja, kun haastattelin häntä Strasbourgissa maanantaina.

Maltalaisella Metsolalla on suora yhteys Suomeen , sillä hän on naimisissa Ukko Metsolan kanssa.

Ukrainalaisten viesti Euroopalle ja Metsolalle oli selvä: maa tarvitsee kipeästi enemmän apua. Taloudellisen ja humanitaarisen tuen lisäksi myös aseiden vientiä on lisättävä, Metsola linjaa. Pelissä on Euroopan yhteinen turvallisuus ja arvot.

– Viime kädessä he käyvät sotaa meidän puolestamme niiden periaatteiden ja arvojen puolesta, joita myös me puolustamme.

Nyt julmuuksiin ja epäiltyihin sotarikoksiin on pakko puuttua. Venäjän vastaisia pakotteita on Metsolan mielestä kiristettävä.

Metsolan mukaan tavoitteena on oltava Venäjältä tuotavasta energiasta luopuminen kokonaan. Parlamentti lähettikin torstaina vahvan viestin EU:n jäsenmaille, kun se äänesti murskaluvuin (siirryt toiseen palveluun) niin Venäjän kaasun, öljyn, kivihiilen kuin uraaninkin tuonnin lopettamisesta kokonaan.

Energiaan kohdistuvien pakotteiden kääntöpuolena ovat niiden vaikutukset Euroopan maiden talouteen ja energiahuoltoon. Metsolan mielestä on ymmärrettävää, että polttoaineen hinta huolettaa kansallisia päätöksentekijöitä.

EU-asioita seuraava taloustoimittaja Anna Karismo kertoo seuraavaksi, mitkä muut eurooppalaiset puheenaiheet on hyvä panna korvan taakse tällä viikolla ja mitä tuleman pitää lähipäivinä.

Twitter: EU rahoittaa Venäjän sotatoimia 35 kertaa enemmän kuin Ukrainan

"EU:n ulkopoliittinen johtaja Josep Borrell kertoo EU:n maksaneen energiasta Putinille 35 miljardia euroa sodan aikana, kun Ukrainalle on annettu aseita 1 miljardilla eurolla", brittitoimittaja Jennifer Rankin tviittasi keskiviikkona. Putinin kassa laulaa juuri nyt, kun öljy- ja kaasurahoja ropisee sinne ennätyksellisen paljon (siirryt toiseen palveluun) .

Lähipäivinä: Ukraina-varainkeruutapahtuma Varsovassa ja ulkoministerit pohtivat Venäjän öljyntuonnin kieltämistä

Huomenna lauantaina huipentuu Stand up for Ukraine (siirryt toiseen palveluun) -kampanja Varsovassa klo 16 Suomen aikaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kutsunut mukaan kaikki muusikoista urheilijoihin ja poliitikoihin ukrainalaisten pakolaisten tukemiseksi.