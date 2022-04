Tällainen on kelluva LNG-terminaali, jonka Suomi ja Viro haluavat kiireisesti – ruotsinlaivan kokoinen, tuotanto ylittäisi Suomen tarpeet

Mutta mikä ihme on kelluva LNG-terminaalilaiva? Kysyimme asiaa valtion omistaman kaasun siirtoverkkoyhtiön Gasgrid Finlandin toimitusjohtajalta Olli Sipilältä .

Valtiovarainministeriö on antanut Gasgridin tehtäväksi selvittää ja neuvotella vuokrauksen ehdot ja toteuttaa hanke mahdollisimman nopeasti yhdessä Viron siirtoverkkoyhtiön Elering AS:n kanssa.

Mikä ihmeen LNG-terminaalilaiva ja mikä LNG?

Kyseessä on Sipilän mukaan käytännössä satamaan parkkeerattava terminaali, jossa nesteytetty maakaasu höyrystetään uudelleen kaasuksi ja syötetään kaasuverkkoon.

Aluksessa on uudelleenhöyrystyksen lisäksi myös varasto LNG:lle, mutta terminaalilaivan ideana ei ole olla kuljetustankkeri, vaikka sitä voidaankin siirtää laivan tavoin satamasta toiseen tarvittaessa.

LNG, eli liquefied natural gas on nimensä mukaisesti nesteytettyä maakaasua, joka ensin lähtöpaikassa muutetaan kaasusta nesteeksi, kuljetetaan yleensä meriteitse ja muutetaan perillä uudelleen kaasumaiseen muotoon.

– Terminaalin kylkeen ajaa LNG-tankkerilaiva, joka tuo nesteytetyn maakaasun – tai voi se olla nestemäistä biokaasua tai synteettistäkin kaasua jos on saatavilla.

Ruotsinlaivan kokoinen, kaasua yli Suomen tarpeen

– Voisin sanoa, että terminaalilaiva on yli parisataa metriä pitkä ja muutamia kymmeniä metrejä leveä, Sipilä arvioi.

Sitä kokoluokkaa on pituutensa ja leveytensä perusteella esimerkiksi Tallinkin risteilyalus, monille tuttu ruotsinlaiva Silja Europa, jolla on pituutta hieman yli 200 metriä ja leveyttä reilut 30 metriä.

– Sanoisin, että kapasiteetti on enemmän kuin Suomen vuotuinen käyttö, eli siitäkin syystä teemme tätä yhteistyössä Viron kanssa.

Sipilä muistuttaa, että Suomeen on myös valmistumassa Haminan LNG-terminaali ja Balticconnector-kaasuputki Viron ja Suomen välillä on ollut käytössä jo kaksi vuotta. Suuri osa putkessa kulkevasta kaasusta on peräisin Klaipėdan LNG-terminaalista.