Ranskan presidentinvaalien suurin häviäjä on puoluejärjestelmä – perinteiset valtapuolueet ovat kuihtumassa lähes olemattomiin

Ranska – tasavaltalainen monarkia

Ranskan presidentinvaalien ensimmäinen kierros on sunnuntaina. Macron on valmistautunut siihen etäisen kuninkaan otteella.

Tästä hyvänä esimerkkinä on se, että kahden perinteisen valtapuolueen, maltillisen oikeiston Tasavaltalaiset-puolueen ja sosialistien, presidenttiehdokkaiden yhteinen kannatus on mielipidemittauksissa noin 12 prosenttia.

Julkisuudessa puhutaan oikeiston sanoilla

Äärioikeiston Eric Zemmour on toimittaja-kirjailija, jolla on hyvin jyrkät mielipiteet. Hän harrastaa retorisia ylilyöntejä ja tölväisyjä. Siksi hän hallitsi television keskusteluita ja lehtien palstoja viikkotolkulla.

– Hän on ainoa, joka puhuu väestönvaihdosta. Se on suuri ongelma ja siitä on tärkeä puhua ennen kuin on liian myöhäistä, sanoo parikymppinen Nicolas Nogues.