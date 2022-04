Trier ja Vogt ovat norjalaisen nykyelokuvan kansainvälisesti ehkä tunnetuin työpari. Thelman lisäksi he ovat kirjoittaneet yhdessä Trierin ohjaamat elokuvat Reprise (2006), Oslo, August 31st (2011), Louder Than Bombs (2015) ja The Worst Person in the World (2021).