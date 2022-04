Karjatilan viimeisestä vuodesta kertova Ylen dokumentti voitokas – Vuoden lehtikuvan otti Hanna-Kaisa Hämäläinen

– Meillä ei ollut valmista käsikirjoitusta. Me menimme sinne, olimme läsnä. Timo näytti elämäänsä, kertoi ajatuksiaan ja me kerroimme ne eteenpäin, kaunistelematta ja kauhistelematta, dokumentin ohjaaja, kuvaaja ja leikkaaja Jaana Polamo kertoo.

Vuorilahden kylä on toimittaja ja ohjaaja Virpi Kotilaisen kotikylä. Kun hän kuuli viimeisen tilan aikovan lopettaa, virisi ajatus seurantadokumentista.

– Siitä tuli yllättävän toiveikas, vaikka ajattelin, että se on tarina jossa on erittäin surullinen loppu. Olihan se Timolle kovaa kun lehmät lähtivät. Kuitenkin siinä on sellainen suuri helpotus ja toiveikkuus siitä, että nyt alkavat vähän helpommat ajat.