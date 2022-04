Venäjän hyökkäyssota herättää tunteita surusta primitiiviseen vihaan – yhdeksän rohkeaa suomalaista kertoo nyt rehellisesti, miltä heistä tuntuu

Esimerkiksi tällaisia tunteita on noussut suomalaisissa pintaan sen seurauksena, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Tässä jutussa yhdeksän suomalaista avautuu rohkeasti ja puhuu omasta hämmennyksestään. Juttuun on poimittu katkelmia heidän ääniviesteistään. Osa haastateltavista esiintyy nimimerkillä, koska tunteet ovat niin henkilökohtaisia.

Jos kuuntelet nämä tarinat, voit ehkä huomata, että et ole ainoa, jos sinusta tuntuu pahalta nyt.

"Valmistaudun siihen, että minun on pakko lähteä karkuun"

Lokkiselle tuli vahva tunne siitä, että hän haluaa lähteä pois. Hänen sukulaisensa ja lähipiiriinsä kuuluvat ihmiset ovat täysin eri mieltä. He haluavat taistella Suomen puolesta. Lokkinen on kokenut syyllisyyttä siitä, että haluaa itse paeta.

Lokkisella ei ole vielä omaa perhettä. Hän kokee juurettomuutta. Hän haluaa ottaa välttämättömän mukaan ja lähteä toiselle puolella maailmaa. Hän on säästänyt rahaa ja miettinyt, mitä pakkaa mukaan kolmeen matkalaukkuun, jotka on ostanut.

Eteisessä hänellä on myös pommisuojakassi, jossa on muun muassa passi, joditabletteja, lenkkarit ja hiusharja. Kaapissa on säilykkeitä, puurohiutaleita ja trangia.