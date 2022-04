Uudet Venäjä-pakotteet ovat viemässä viimeisetkin taloussuhteiden rippeet Suomen ja Venäjän väliltä – Näin EU:n sanktiot iskisivät Suomeen

Pakettia ei vielä torstai-iltapäivänä ollut hyväksytty, mutta sen alustava sisältö on tiedossa.

1. Kivihiilikielto pakottaisi etsimään kalliimman korvaajan

Suomen energiajärjestelmässä kivihiilen käyttö on jo vähentynyt paljon. Venäläinen kivihiili on myös helposti korvattavissa, joskin korvaaminen käy kalliiksi, sanoo Energiateollisuuden Jukka Leskelä.

Esimerkiksi Suomen suurin kivihiilen ostaja Helen on jo ilmoittanut täyttävänsä tarpeensa muualta ja on myös lopettamassa kivihiilen käytön voimaloissaan parin vuoden kuluttua.

2. Rahtiliikenne käytännössä pysähtyisi

– Viennissä koneet ja laitteet ovat merkittävin vientiartikkeli Venäjälle. Tuonnissa korostuvat kivihiili ja puu, jonka tuonti tosin on jo muutenkin loppunut. Kolmas asia on venäläisten operoimien maantiekuljetusten kieltäminen, hän sanoo.

Pakotepaketti saattaa asettaa venäläisille ja valkovenäläiselle kuljetusyrityksille liikkumiskiellon EU-alueella. Suomen viennissä 90 prosenttia maantieliikenteestä on ollut venäläisyritysten operoimaa.

Venäjän-kaupan osuus Suomen viennistä on ollut noin viisi prosenttia. Jo nyt se on romahtanut 70 prosenttia vuodentakaisesta. Ensisijaisesti kyse on ollut yritysten omista päätöksistä lopettaa Venäjän-kauppa tai vetäytyä maasta.