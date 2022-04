VR luopuu idän tavaraliikenteestä, ja se osuu työntekijöihin itärajan tuntumassa: "Toivottavasti työnantaja löytää meille korvaavia töitä"

VR Group tiedotti keskiviikkona, että yhtiön hallitus on päättänyt pysäyttää idän tavaraliikenteen . Yhtiön mukaan alasajo tehdään hallitusti.

Luottamusmies: Näkyy etenkin kaakossa

Finnen mukaan tieto idän liikenteen päättymisestä on herättänyt työntekijöissä epätietoisuutta ja epävarmuutta tulevasta.

Pääluottamusmiehen toiveena on, että työnantaja pitää henkilöstön ajan tasalla tilanteen etenemisestä.

Työllisyysvaikutuksista ei tietoa

VR:n vt. toimitusjohtaja Topi Simola kertoo sähköpostitse, että mahdollisiin työllisyysvaikutuksiin on liian aikaista ottaa kantaa.

– Käymme jatkuvasti keskusteluja asiakkaiden kanssa korvaavien toimintojen löytämiseksi. Lisäksi ratapihoillamme on ollut resurssipulaa, tehty ylitöitä ja ratapihapuolella on tulossa myös paljon eläköitymisiä, jotka on huomioitava, Simola sanoo.