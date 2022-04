Saariselkä sai kaupan pääsiäissesonkiin – Antero Ylävaara pystytti Pikku-Kuukkelin vain kahdessa viikossa: “Eräänlainen Suomen ennätys”

– Kauppaa suunniteltiin 38 päivää ja se rakennettiin kahdessa viikossa. Se on eräänlainen Suomen ennätys tässä mittakaavassa, kauppias Antero Ylävaara naurahtaa helpottuneena.

Asiakkaat ovat ottaneet viime viikolla Siulaan avatun Pikku-Kuukkelin vastaan iloisin mielin. Saariselän vakiovieras, Souvarit-yhtyeen nokkamies Lasse Hoikka on iloinen ystävänsä ja yhteistyökumppaninsa puolesta.

– Oli mukava käydä katsomassa, mitä Antero on saanut aikaan. Hienosti on homma lähtenyt käyntiin, on se sissi.