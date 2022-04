Pahimmat raakuudet alkavat paljastua Kiovan esikaupungeissa Venäjän joukkojen vetäydyttyä – Amnesty vahvistaa sotilaiden tappaneen silmittömästi siviilejä

– Pahin on vasta edessä. Siellä on idässä vielä monta aluetta, jotka ovat olleet pitkään Venäjän miehityksen alla, Käihkö sanoo puhelinhaastattelussa Ylelle.

Ukrainan armeija saanut toistakymmentä esikaupunkia takaisin hallintaansa

Tähän mennessä tietoja ja silminnäkijöiden kuvauksia on saatu muun muassa Butšasta, Borodiankasta, Bohdanivkasta, Vorzelista ja Zabuchchyasta. Kaiken kaikkiaan Ukrainan armeija on saanut toistakymmentä esikaupunkia takaisin haltuunsa.

Pikkukaupungin kaduilta on löydetty poltettuja ja sidottuja ruumiita, osaa vainajista on ammuttu päähän. Ruumiita on ollut myös joukkohaudoissa.

Viranomaisten mukaan tähän mennessä on löydetty 320 ihmisen ruumiit, kertoo uutistoimisto Reuters. Viranomaisten arvion mukaan heistä noin 50 on joutunut teloituksen uhriksi.

Vanhemmat ammuttiin kadulle Vorzelissa

Haastatellun nuoren naisen mukaan hänen vanhempansa olivat siviilivaatteissa eivätkä he olleet aseistettuja. Nuorta naista myöhemmin evakuoinnissa auttanut vapaaehtoinen on vahvistanut kertomuksen Amnestylle.

Venäläiset miehittivät Borodiankaa pidempään kuin Butšaa

Borodiankassa on paljon täysin tuhoutuneita rakennuksia. Suurin osa asukkaista on paennut. Jäljelle jääneet kertovat, että ensin Venäjän joukot pommittivat kaupunkia ilmasta ja sen jälkeen valtaajat saapuivat. Vetäydyttyään Venäjän sotilaat miinoittivat kaupunkia.

Ilmari Käihkön mukaan nyt tarvitaan ulkopuolista tahoa, joka tutkii ja dokumentoi tapahtumat. Muuten syyllisiä esimerkiksi raiskauksiin tai teloituksiin ei saada sotarikosoikeuteen. Käihkö toteaa, että kyse on vakavista sotarikoksista, koska ihmisiä on selkeästi teloitettu.

Sotilaat ampuivat miestä päähän pannuhuoneessa

Idässä tullaan näkemään sodan suurimmat taistelut

– Nyt on nähty, mikä hinta on maksettu. Jos rauhansopimus menee kansanäänestykseen, kuten Zelenskyi on sanonut, on todella vaikea nähdä muuta vaihtoehtoa rauhalle, kuin se, että Venäjä perääntyy täysin.