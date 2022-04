Sariola tarvitsi tiekarhua avuksi, mutta Suomen vanhin tivoli nousee kinostenkin keskelle

– Kaikenlaista säätä on nähty, mutta en muista aiemmilta vuosilta vastaavaa, Tivoli Sariolan toimitusjohtaja Ville Sariola päivittelee alkuviikon kokemuksia.

Perinteinen hevoskaruselli on Tivoli Sariolan suosituin laite.

Töitä tarjolla

Tivoli Sariola on Suomen vanhin tivoli. Nyt käynnistyvä kesäkiertue on 134., ja keravalaisen perheyrityksen johdossa on jo 5. sukupolvi.