Venäjä närkästyi Suomen taidetakavarikosta – selvitimme, miksi kuljetukset pysäytettiin, vaikka kyse lienee kulttuuriperinnöstä eikä ylellisyystuotteista

Tulli on ottanut takavarikkoon kolme kuormaa taidetta. Nyt tutkitaan onko joukossa Venäjän vastaisten EU-pakotteiden alaisia esineitä.

Tullin tekemä taidetakavarikko Vaalimaalla on herättänyt runsaasti kansainvälistä huomiota. (siirryt toiseen palveluun) Venäjä on pyytänyt Suomen Venäjän-suurlähettilään puhutteluun asian vuoksi.

Lastin siirtäminen säilöön rajalta pääkaupunkiseudulle herätti lisää kysymyksiä myös Suomessa, sillä museoiden kokoelmiin kuuluvan taiteen pitäisi saada kulkea vapaasti.

Viikonloppuna Tulli tutki kolmea Venäjälle menevää rekkaa. Syy tarkkaan syyniin on Venäjään kohdistuvat pakotteet sotatoimista Ukrainassa. Rekoista paljastui hyvin pakattuja taide-esineitä. Kyydissä oli tauluja, veistoksia ja antiikkiesineitä.

Rekat käännytettiin pääkaupunkiseudulle ja taide-esineet vietiin Museoviraston järjestämään varastoon.

– Tulli on onneksi erittäin tarkka tällaisten esineiden kanssa. Oli näiden esineiden vahingoittumattomuuden varmistamiseksi tärkeää siirtää taideteokset sopiviin olosuhteisiin tutkinnan ajaksi, sanoo ulkoministeriön vientivalvontaosaston päällikkö Teemu Sepponen.

Taidetta kuljettavat rekat pysäytettiin vaalimaalla huhtikuun ensimmäisinä päivinä. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Jo rajalla kävi ilmi, että rekoissa saattaa olla ainakin venäläisten museoiden arvoteoksia, jotka ovat olleet lainassa näyttelyissä Venäjän ulkopuolella. Venäläislähteiden mukaan teokset olivat palaamassa Italiasta ja Japanista. Venäläisen median mukaan (siirryt toiseen palveluun) maan kulttuuriministeriö sanoo, että Suomeen jääneessä kuljetuksessa on teoksia Eremitaašista Pietarista, Tsarskoje Selo -museoalueelta sekä Tretjakovin Galleriasta ja Pushkin taidemuseosta Moskovasta.

Rekat siis sisälsivät taideteoksia, joiden voi katsoa kuuluvan Venäjän kulttuuriperintöön.

Taidekuljetukset pitää tarkastaa, jotta niiden sisältö vastaa sitä, mitä on ilmoitettu

Tulli ei kuitenkaan voinut päästää kuljetuksia rajan yli välittömästi.

Ensinnäkin tullin tehtävänä oli tarkastaa, ovatko teokset varmasti juuri niitä, jotka ovat olleet lainassa Venäjän ulkopuolella. Lisäksi oli varmistettava, ettei arvotaiteen joukkoon ole ujutettu teoksia, jotka olisivat matkalla vaikkapa somistamaan varakkaan oligarkin seiniä.

– Tässä on voimassa oikeastaan kaksi normia yhtäaikaa, jotka tulee ottaa huomioon, selittää ulkoministeriön vientivalvontayksikön päällikkö Sepponen.

– Toisaalta valtion museoissa säilytettävä arvotaide, niin sanottu kulttuuriperintö, on suojeltu kansainvälisillä sopimuksilla. Toisaalta meidän on noudatettava ja valvottava pakotteita, jotka kieltävät taide-esineiden viennin ja muun siirtämisen Venäjälle.

YK:n kulttuuriomaisuutta suojaava sopimus on vuodelta 2004. Sopimus ei ole vielä kansainvälisesti voimassa, mutta joukko valtioita on vahvistanut, että sen kulttuuriomaisuutta koskeva osuus on lakikielellä sanottuna tapaoikeudellisesti velvoittava. Tämä todetaan julistuksessa, jonka sekä Suomi että Venäjä ovat allekirjoittaneet.

Tämän säännön mukaan teokset siis voisivat jatkaa matkaa heti, kun ne on tarkastettu ja riittävä vakuus museoilta on saatu siitä, että kyse on kulttuuriperinnöstä.

Toinen sääntö, joka säätelee taidekuljetuksia, löytyy pakotteista. Pakotelistalla ovat kaikki ylellisyystavarat, joihin katsotaan kuuluvan myös taide-esineet.

Suomi ei halua olla maa, jonka kautta pakotteita voidaan kiertää

Ulkoministeriön vientivalvontaosaston päällikön Teemu Sepposen mukaan EU:ssa on jouduttu sopimaan pakotteista nopeasti, ja lainsäädäntöesitysten valmistelut on jouduttu tekemään pienessä suljetussa piirissä. Tällaisissa neuvotteluissa ei voida eikä ehditä välttämättä kuulemaan kaikkia asiantuntijoita. Pakotteet on tietysti myös tarkoituksella säädetty tiukoiksi. Siksi vasta käytännön soveltaminen saattaa osoittaa, että ne ovat joiltakin osin epäselviä.

EU-maiden suurlähettiläät keskustelevat parhaillaan viidennestä pakotepaketista komission ehdotuksen pohjalta. Päätös saattaa tulla valmiiksi jo tänään, jolloin uudet pakotteet tulisivat voimaan 8. huhtikuuta.

Pakotteet tulevat todennäköisesti laajenemaan. On mahdollista, että tässä pakotepaketissa säädetään samalla tarkemmin kulttuuriperintöön kuuluvista taideteoksista. Siltä osalta pakotteet saattavat lieventyä tai ainakin tarkentua. Se tarkoittaisi, että taidelasti saisi jatkaa matkaansa Venäjälle pian.

Sepposen mukaan Suomi on samassa veneessä muiden Euroopan maiden kanssa, mutta myöntää, että useiden rajanylityspaikkojen vuoksi Suomi on jonkinlaisessa erityisasemassa.

– Meidän intressimme mukaista on, ettei Suomen kautta kulkevissa kuljetuksissa voida kiertää pakotteita.

Sepponen sanoo, että Suomessa tulli on aina tarkka. Niin myös nyt, vaikka pakotteiden toteuttaminen vaatii raskasta ja yksityiskohtaista työtä ympäri vuorokauden eikä palaute ole aina myönteistä.

– Suomen tahtotilana on siis palauttaa taulut Venäjälle mahdollisimman pian ja olemme tehneet tämän eteen töitä EU:ssa. Asiaan onkin löytymässä EU-tason ratkaisu, Sepponen summaa.

Voit keskustella artikkelista 8.4. klo 23 asti.