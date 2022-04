Parikymppistä miestä pahoinpideltiin sellissä brutaalisti kaksi päivää – tapaus johti kuolemaan, nyt poliisi selvittää Vantaan vankilan toiminnan

Vantaan vankilassa tammikuun lopussa tapahtuneen epäillyn murhan esitutkinta on edennyt loppusuoralle.

– Siinä on ollut selkeä pyrkimys siihen, että tältä eräältä henkilöltä otetaan henki.

Muut sellissä olleet eivät uskaltaneet puuttua

– Se kysymys on jäänyt omaankin mieleen, että miksi hän ei ilmoittanut vartijoille, Tyynelä toteaa.

Kolme muuta sellissä ollutta miestä ovat tapauksessa todistajan asemassa. He olivat tienneet väkivallasta ja joutuneet näkemään sitä, mutta eivät olleet mahdollisesti uskaltaneet kertoa tapahtumista vankilan henkilökunnalle.

– He olivat jossain määrin pyrkineet auttamaan uhria. Kokonaisarvion mukaan heillä ei ollut käytännössä mahdollisuutta puuttua tilanteeseen, Tyynelä kertoo.

Teon motiivina oli uhrin seksuaalirikostausta

Ylen Helsingin käräjäoikeudesta saamien tietojen mukaan murhasta epäillyillä vuonna 2003 ja vuonna 1998 syntyneillä miehillä on väkivaltarikostausta.

19-vuotias on tuomittu oman isänsä tapon yrityksestä vankeuteen ja 23-vuotias on tuomittu murhan yrityksestä vankeuteen. 23-vuotiaan tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Suomessa vuonna 2021 tehdyn Suomalainen vanki -tutkimuksen mukaan seksuaalirikolliset ovat vankilassa alinta kastia. He voivat olla muita vankeja suuremmassa riskissä joutua väkivallan kohteeksi.

– Uhrin rikollisella taustalla on yhteys teon motiiviin, Tyynelä sanoo.

Poliisi selvittää vankilan toiminnan

Vantaan vankila on tehnyt tapauksesta myös oman selvityksen Rikosseuraamuslaitoksen esimiesvirastolle. Tehty selvitys on salassa pidettävä.

Vantaan vankilan johtajan Tommi Saarisen mukaan vankila on täsmentänyt turvallisuuteen liittyviä asioita uusilla ohjeistuksilla ja toimintatavan muutoksilla.

Vankilassa on muun muassa laadittu riskiarviointimalli vankilaan tulevien vankien turvallisuuden lisäämiseksi aikaisemmasta. Lisäksi osastoja on järjestetty uudelleen ja henkilökunnan valvontamääräyksiä on täsmennetty.