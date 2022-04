Hoitajalakko ei ole toistaiseksi vaarantanut potilasturvallisuutta, mutta sitä pelätään yhä – johtajaylilääkäri: "Toimimme riskillä"

Yle kysyi kaikilta lakon piirissä olevilta sairaanhoitopiireiltä, miten lakko on heijastunut niiden arkiseen toimintaan. Yhdestäkään ei kerrottu työtaistelusta johtuvista vakavista vaaratilanteista.

– Pystymme hoitamaan kiireelliset potilaat, mutta työssä oleva henkilöstö on kovilla, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Petri Virolainen kuvailee.

Useimmissa sairaanhoitopiireissä on saatu neuvoteltua lisää henkilöstöä niin sanottuun suojelutyöhön. Suojelutyöllä tarkoitetaan työtä, joka on välttämätöntä hoitaa myös lakon aikana, ettei kansalaisten henki tai terveys vaarannu.

Useita satoja toimenpiteitä peruttu

Eniten hoitajien lakko on vaikuttanut kiireettömiin hoitoihin. Käytännössä kaikki ei-akuutti toiminta on ajettu alas, mikä on tarkoittanut esimerkiksi Varsinais-Suomessa noin 700 toimenpiteen perumista.