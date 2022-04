"Menisin mieluummin Siwan kassalle kuin jatkaisin tuomioistuimessa" – into hakeutua tuomariksi ja pysyä alalla huolestuttaa Tuomariliittoa

Tuomariliiton kyselyyn vastanneista lähes 30 prosenttia harkitsee alanvaihtoa tai on jo lähdössä. Vastaajien mukaan töitä on liikaa ja palkka huono. Liiton mukaan kansalaisten oikeusturva on vaarassa.

Tuomariliiton varapuheenjohtajan Minna Hällströmin mukaan halu vaihtaa alaa on tuomioistuimissa uusi ilmiö. Kuva: Petteri Bülow / Yle