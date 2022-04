Mika Aaltola Suomen Nato-siirtojen seurauksista: Venäjältä odotettavissa uhittelua, mutta ne ovat hallittavissa

– Suomalaiset reagoivat päinvastaisella tavalla kuin Venäjän uhittelullaan saisi aikaan. Venäjä ei kykene jäsenyyttä estämään, jos Suomella tahtotila on ja selkeästi sitä haluamme.

A-Talkissa torstaina vieraillut Aaltola muistuttaa, että Venäjä on uhannut taloudellisilla, poliittisilla ja sotilaallisilla keinoilla. Taloudelliset keinot ovat nyt pois valikoimasta, koska itäraja on kiinni ja päällä on taloussaarron kaltainen tilanne.