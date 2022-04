Yhdysvaltain korkein oikeus teki tänään historiaa – Ketanji Brown Jackson on ensimmäinen tuomariksi nimetty musta nainen ja harvinaisesta taustasta

WASHINGTON Yhdysvaltain senaatti on vahvistanut tuomari Ketanji Brown Jacksonin valinnan maan korkeimpaan oikeuteen.

Jackson korvaa eläköityvän tuomari Justice Breyerin . Breyer kuului oikeusistuimen liberaalisiipeen, joten korkeimman oikeuden voimasuhteet eivät muutu – konservatiivituomareilla on jatkossakin selvä 6–3-enemmistö.

Tuomari Jacksonin nimitys on historiallinen, sillä hän tulee olemaan ensimmäinen musta nainen, joka on koskaan valittu korkeimpaan oikeuteen. Presidentti Joe Biden lupasi vaalikampanjansa aikana, että tullessaan valituksi presidentiksi hän nimittää parhaan tummaihoisen naisen oikeuselimeen. Korkeimman oikeuden 115:stä tuomarista 108 on ollut valkoisia miehiä.