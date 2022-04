Yle tapasi Kaliforniassa suomalaisen nuoren, joka varoittaa fentanyylistä: "Kaverini kuoli, vaikka ei tiennyt ottaneensa huumetta"

Opioidiepidemiassa on otettu uusi askel

Fentanyyliä sisältävät opioidit tappavat yhä nuorempia

Someyritysten päät vadille

Suomessa vielä rauhallista

Jutussa on käytetty lähteenä Sam Quinonesin teosta: The Least of Us: True Tales of America and Hope in the Time of Fentanyl and Meth (siirryt toiseen palveluun).