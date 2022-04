Flirttaile koirasi kanssa, puhu sille pottaa ja retostele – maailmanmestarin mukaan koiralle kannattaa lässyttää

Useita maailmanmestaruuksia voittaneen kouluttajan Mia Skogsterin mukaan tunneviestintä on tärkeää koiran kanssa. Tunneviestintä on ohjaajan ja koiran välistä vuorovaikutusta, joka perustuu äänenkäyttöön ja kehonkieleen.

Mahis katsoo herkeämättä omistajaansa Mia Skogsteria. Se on iso ja voimakas nuori uroskoira, elämäniloa pursuava eskarilainen, jolla on intoa ja iloa tehdä töitä. Mahis on rodultaan belgianpaimenkoira malinois. Kun sivullisena katsoo kauniisti tottelevaa Mahista, voisi melkein itsekin ottaa samanlaisen.

– Varsinkin belgianpaimenkoira on usein sellainen, että sen itsehillintää pitää paljon kehittää. Se vaatii systemaattista kouluttamista pennusta lähtien, Skogster toppuuttelee.

Skogster on käyttänyt ja kehittänyt koirankoulutuksessaan tunneviestintää.Se onohjaajan ja koiran välistä vuorovaikutusta omaa ääntä ja kehonkieltä hyväksikäyttäen.

Tunneviestintämetodi on vienyt hänet henkilökohtaisissa saavutuksissaan pitkälle. Skogster on voittanut kahden eri koiran kanssa palveluskoirien suojelukokeen maailmanmestaruuden ja hänellä on useita MM- ja SM-mitaleita sekä rotumestaruuksia.

Kilpailusaavutusten lisäksi Skogster on kysytty luennoitsija ja kouluttaja ulkomailla. Uusin saavutus on juuri julkaistu kirja Puhutaanko koiraa - Tunneviestintä koiran koulutuksessa.

Retostele tai ole autokoulunopettaja

Kehuääniä on tunneviestinnässä kuusi: hämmästys, autokoulunopettaja, flirtti, potta, retostelu ja noita-akka.

Kaikille kuudelle äänelle on eri tarkoituksensa ja jokaisen avulla viestitään erilaista tunnetilaa. Esimerkiksi autokoulunopettajalla on rauhallinen ja pehmeäsointinen ääni, "Näin on hyvä, oikein hienosti menee", kun taas vastaavasti potta-kehu on sointuva ja ylenpalttisen lässyttävä. "Ai miten upea juttu, kylläpä olet taitava!"

Kehuäänet on nimetty niin, että ilman koiraakin syntyy mielikuva, millaista tyyliä, äänenkäyttöä ja tunnetilaa haetaan. Miten koira voi tällaisia ymmärtää?

– Koiralla on peilisoluja, joiden kautta se pystyy peilaamaan ihmisen tunnetiloja. Eli pystymme vaikuttamaan koiran tunnetiloihin viestimällä oikein. Tästä on hyötyä koulutuksessa.

Innostus ja ilo on tarttuvaa

Tunneviestinnässä on tärkeää käyttää äänen erilaisia intonaatioita eli äänen korkeuksien vaihteluita. Niiden avulla voidaan välittää esimerkiksi hämmästyneisyyttä, innostusta ja rauhallisuutta. Esimerkiksi juuri innostuksen tunne tarttuu koiraan helposti.

Myös kehon hallinnalla on oma merkityksensä. Skogsterin mukaan erilaisia kehuääniä ja omaa liikkumista kannattaa harjoitella ilman koiraa, jotta ne sujuvat koulutustilanteissa mahdollisimman luontevasti ja itsevarmasti.

– Omien liikkeiden ja äänen jaksottamisella on tärkeä merkitys siinä, kuinka yhteistyöhaluiseksi ja innostuneeksi koira on mahdollista saada.

Otetaan esimerkki äänenkäytöstä: Ihminen kehuu koiraa sanomalla sille monotonisella äänellä "Hyvä koira." Tämäkö ei riitä kertomaan, että olitpa mahtava ja teit ihan oikein?

– Hymy kuuluu äänessä. Mieluummin kehutaan koiraa hymyillen ja vuolaasti jolloin se kuulee äänestäni, että olen oikeasti iloinen ja tyytyväinen sen suorituksesta.

Kotikoirakin hyötyy koulutuksesta

Kun pentu saapuu uuteen kotiin, Skogster suosittelee aloittamaan koulutuksen heti. Hänen mukaansa pentu ei ole saapuessaan enää vauva vaan eskarilainen, jolle kerrotaan ja opastetaan, miten eri tilanteissa toimitaan.

– Opetetaan, että yhteistyöstä hyötyy! Pentu alkaa lopulta itse tarjota yhteistyötä, kun se hoksaa, että palkkion saa ottamalla kontakia omistajaan. Tästä on myöhemmin hyötyä esimerkiksi toisten koirien ohittamisessa

Skogster toivoo, että ihmiset valitsisivat sellaisen koiran ja rodun, mikä sopii juuri heidän käyttötarkoituksiinsa.

Jos koirakokemusta on vähän, tai ei ole aikaa tai innostusta intensiiviseen koirankoulutukseen, ei pitäisi valita koiraa, joka lähtökohtaisesti on hyvin energinen tai impulsiivinen käytöksessään. Tällöin rotukirjosta on hyvä valita se rauhallisempi ja helpompi vaihtoehto.

– Koiraa ei kannata valita esimerkiksi sen perusteella, että on nähnyt yhden hyvin tottelevan yksilön jossain, vaikkapa nyt sen malinois Mahiksen, Skogster sanoo ja viittaa omaan belgianpaimenkoiraansa.

