Hoitajat vaativat viiden vuoden palkkaohjelmaa, mitä se maksaisi uudelle hyvinvointialueelle?

Hoitoala on vaatinut yleiskorotusten lisäksi palkkaohjelmaa, joka tarkoittaisi lisäksi 3,6 prosentin vuosikorotuksia viiden vuoden ajan. Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa sote-palveluista 1.1.2023 alkaen.

Lakossa on tällä hetkellä mukana kuusi sairaanhoitopiiriä: Helsinki ja Uusimaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Keski-Suomi.

Rahan käyttö on poliittinen kysymys

Ylen aiemmin haastatteleman sosiaali- ja terveyspolitiikan tutkija Liina-Kaisa Tynkkysen mukaan Suomessa hoitajilla on keskeinen rooli monien palvelujen pyörittämisessä. Kansainvälisestikin vertailtuna hoitajat tekevät vaativia tehtäviä. Samaan aikaan palkka on hiertänyt vuosia. Tynkkynen muistuttaa, että budjetin takana on aina päättäjiä.