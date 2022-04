Putinin tiedottaja varoitti Suomen Nato-jäsenyydestä – tutkijan mukaan Venäjä jättää tarkoituksella epäselväksi mitä vastatoimet olisivat

Keskustelu Nato-jäsenyydestä on jälleen vilkastunut Suomessa ja Ruotsissa. Kremlin lehdistösihteerin Dmitri Peskovin mukaan Venäjä joutuisi "tasapainottamaan tilanteen" omilla toimillaan, jos maat liittyisivät Natoon.

– Meidän on hiottava omaa länsikylkeämme turvallisuutemme takaamiseksi, Peskov sanoi brittiläiselle Sky Newsille (siirryt toiseen palveluun) torstaina.

Hänen mukaansa Peskovin kommentti on uudenlainen muotoilu siitä, mitä Venäjän on aiemmin sanonut mahdollisista vastatoimista, jos Suomi ja Ruotsi liittyisivät Natoon.

– Se on tavallaan uusi fraseeraus siitä, että Venäjä joutuisi jotenkin vastaamaan tähän.

Aiemmin Venäjä on puhunut muun muassa vakavista sotilaallisista ja poliittisista vaikutuksista , jotka vaatisivat vastatoimia.

– Joskus he käyttävät sanaparia "sotilastekniset" toimet. Me emme tietenkään tiedä [mitä ne voisivat käytännössä olla], ja se on varmaan tarkoituksellistakin, että Venäjä jättää sen epäselväksi, Salonius-Pasternak sanoo.