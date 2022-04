Kumpi on suurempi riski: Naton jäsenyys vai Venäjän uhka? Listasimme tähän juttuun 4 olennaisinta kohtaa Ruotsin Nato-keskustelussa

TUKHOLMA Ruotsin Nato-keskustelu on polkenut paikoillaan, aivan kuten kevään eteneminen tänä vuonna Tukholmassa.

Keskustelussa on pysytty peruskysymyksen äärellä, kumpi on Ruotsin kannalta turvallisempaa: pysyä Naton ulkopuolella vai liittyä siihen. Maanantaina sosiaalidemokraatit kertoivat (siirryt toiseen palveluun) käynnistävänsä puolueen sisäisen turvalisuuspoliittisen keskustelun eli Nato-Nato-keskustelun.

Huomio on keskittynyt sosiaalidemokraatteihin. Heidän kantansa on ratkaiseva varsinkin, jos Ruotsi hakisi Naton jäsenyyttä kesäkuun loppuun mennessä.

Dagens Nyheterin poliitikan toimittaja Ewa Stenberg kävi vähän aikaa sitten tutustumassa Suomen Nato-keskusteluun. Hänestä Suomessa haetaan selvästi enemmän laajaa yhteisymmärrystä. Ruotsissa turvallisuuspolitiikka on osa puoluepolitiikkaa.

1) Sosiaalidemokraattien kannanotot

– Sosiaalidemokraattien kanta on kääntymässä, mutta on vielä arvoitus, milloin ja mihin suuntaan, sanoo Dagens Nyheterin politiikan toimittaja Ewa Stenberg Ylelle.

– Hän sanoi myös, että liittoutumattomuus on palvellut (siirryt toiseen palveluun) Ruotsia hyvin. Hän ei sanonut enää, että liittoutumattomuus yhä palvelee meitä hyvin eli hän ei käyttänyt nykyhetkeä kuvaavaa aikamuotoa, huomauttaa Stenberg.

Sen sijaan aseidenriisuntakysymyksissä profiloitunut entinen ulkoministeri Margot Wallström on sanonut, että jos Suomi liittyy, Ruotsin voi olla tärkeää seurata Suomea (siirryt toiseen palveluun) .

– Minusta Sanna Marinilla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa heidän kantaansa. Se johtuu siitä, että Suomen ja Ruotsin sosiaalidemokraatit ovat jäsenyyden suhteen samassa tilanteessa. Muiden Pohjoismaiden ja Saksan sosiaalidemokraatit ovat täysin tyytyväisiä Natoon.

2) Mikä ratkaisu tuo eniten turvaa?

– Varsinkin sosiaalidemokraatit ovat perinteisesti ajatelleet, että Natoon liittyminen on suurempi riski kuin Venäjän uhka, sanoo Ruotsin radion politiikan toimittaja Tomas Ramberg Ylen haastattelussa.

Ruotsin radion politiikka-podcastissa on puhuttu paljon Natosta viime viikkoina. Det politiska spelet -podcastin panelistit vasemmalta: Expressenin Viktor Barth-Kron, Ruotsin radion Tomas Ramberg ja juontaja Parisa Höglund.

Pelko on ollut, että Ruotsi joutuu vedetyksi mukaan konflikteihin, jotka Naton ulkopuolella voidaan välttää.

Ukrainan sota on kuitenkin muuttanut näkökannan.

– On havahduttu siihen, että Venäjä on lähellä ja toimii tavalla, joka on vaarallinen myös meille. Nyt tätä tietoa sulatellaan ja arvioidaan.