Metsän kansa -sarja kertoo ajasta, jolloin maailma oli jumalien ja haltijoiden temmellyskenttä – kirjailijalle suomalainen muinaisusko on aarrearkku

Näin maagisissa tunnelmissa liikutaan Mikko Kamulan Kalevan pojat -romaanissa (Gummerus, 2022), joka on Metsän kansa -kirjasarjan neljäs osa. 1400-luvun lopun Savoon sijoittuva sarjaa nivoo yhteen historiallista proosaa ja suomalaisella mytologialla kuorrutettua fantasiaa. Kamula ryhtyi kehittelemään varsin poikkeuksellista yhdistelmää jo parikymmentä vuotta sitten.

Historiallisista faktoista Kamula ei ole kirjasarjassaan halunnut joustaa: hän on opiskellut folkloristiikkaa ja käyttää runsaasti aikaa erilaisten lähdemateriaalien tutkimiseen.

Faktapohjaisuus pätee myös kirjasarjan sivuilla vellovaan taikuuteen ja mytologisiin elementteihin. Kirjasarjan alkupuolen arkitaikuudesta on siirrytty sujuvasti ja luontevasti kohti suomalaisen kansanperinteen suuria eeppisiä teemoja.

Tampereella asuvan Mikko Kamulan kuusiosainen Metsän kansa - kirjasarja on nyt edennyt neljänteen osaansa.

Suomalainen muinaisusko on aarrearkku

– Viime vuosituhannen loppupuoli on nähdäkseni ollut kansanperinteen kannalta hiljaisempaa aikaa, joka on jo menossa ohitse. Nyt löytyy uusharrastajia, jotka ovat ottaneet elämäntavakseen perehtyä vanhan kansan oppeihin, viisauksiin ja runoihin, Mikko Kamula toteaa.

Vaikka toisin voisi luulla, Kamula ei ole käyttänyt kirjasarjansa lähdemateriaalina Kalevalaa, mutta on kuitenkin hakenut siitä toisinaan inspiraatiota.

– Itse asiassa Elias Lönnrot ja minä olemme molemmat tutkineet samaa lähdemateriaalia, eli Suomen kansan vanhoja runoja. En ole tekemässä uutta Kalevalaa, mutta minulla on samoja tavoitteita kuten Lönnrotillakin: haluan kertoa pitkän tarinan, jossa käsitellään suomalaista muinaisuskoa.

Ja suomalainen muinaisusko jos mikä on varsinainen aarrearkku. Tämä tulee myös hyvin esille Metsän kansa -sarjassa: tiheitä metsiä täplittävät haltijat ja maahiset, yliluonnolliset voimat kiteytyvät väki-sanassa, taikuus ja näkymättömän ja näkyvän ohut rajapinta muovaavat ihmisten jokapäiväistä elämää. Taustalla väijyy mahtava ja kammottava Pohjolan emäntä, kuoleman ja sairauksien jumalatar Loviatar, joka tunkeutuu ihmisten ajatuksiin ja haluaa tuhota maailman varastamalla sieltä itselleen kaiken lämmön.

Itämerensuomalaisissa, kuten virolaisten, karjalaisten, suomalaisten ja saamelaisten uskonnoissa on runsaasti samankaltaista mytologiaa, mutta yllättäviä yhtäläisyyksiä löytyy kauempaakin. Mikko Kamulan mukaan esimerkiksi suuria härkäolentoja on kuvattu paitsi suomalaisessa kansanrunoudessa, myös maapallon toisella puolella, kuten muinaisessa Egyptissä ja Kreetan minolaisessa kulttuurissa.

– Tutkijoiden mukaan kyseessä on motiivi, joka on kulkeutunut suullisena perinteenä ihmiseltä toiselle hyvin pitkiäkin matkoja. Perusajatuksena on, että uskomukset liikkuvat paitsi ajassa myös paikasta toiseen.