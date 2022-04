Sota on videopelien ehkä suosituin aihe. Pitkään sitä on käsitelty mustavalkoisesti, tavalla, joka on aika kaukana oikeasta sodasta: pelaaja asettuu sankarin rooliin ja tappaa pahikset. Call of Duty -peleissä taistellaan amerikkalaisena Toisessa maailmansodassa ja Kylmän sodan aikaisissa erikoisjoukoissa, Halossa sekä Gears of Warissa tapetaan muukalaisia avaruudessa ja niin edelleen.