Toukokuussa päästään viimein ajamaan luokkaretkiä, iloitsevat liikennöitsijät – linja-autoala toivoo ihmisten uskaltautuvan jo ryhmämatkoille edes kotimaassa

Etelä-Pohjanmaan Isossakyrössä toimivan Linja-autoliikenne Lehtosen yrittäjä Ilkka Lehtonen on toiveikas tulevasta kesästä.

– Nyt voi ensimmäistä kertaa koronan alettua sanoa, että ryhmämatkoja on myytynä, hän toteaa.

Samoilla linjoilla on Pohjanmaalla Mustasaaressa sijaitsevan Wasabusin toimitusjohtaja Patric Wiik .

– Ihan lupaavalta näyttää tällä hetkellä, nämä tilausajomarkkinat alkavat vähän piristyä. Koulut ovat tilanneet matkoja ja tarjouspyyntöjä on tullut ihan hyvin kahteen edellisvuoteen verrattuna.

Matkojen määrä on Lehtosen mukaan piristymisestä huolimatta vielä varsin kaukana koronaa edeltäneestä keväästä ja kesästä. Wiik kertoo, että tilausajojen määrä on nyt noin kolmanneksessa normaalista. Suunta on kuitenkin hyvä.