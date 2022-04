Pitkä lakko toi Kokkolan kaupungille kopiopaperipulan: nyt kitkutellaan varaston varassa ja säännöstellään paperin käyttöä

Kokkolan kaupunki joutuu säännöstelemään kopiopaperin käyttöä. Syynä on Paperiliiton UPM:n tehtaita koskeva lakko, joka jatkuu jo neljättä kuukautta.

Jo tammikuussa kaupungin bulkkipaperintoimittaja alkoi myydä ei-oota. Siitä asti on kituuteltu varaston turvin, ja kopiopaperin käyttöä ruvettiin rajoittamaan kuukausi sitten. Lisäapua on haettu myös vähän kalliimmasta paperista.

– Silloin todettiin, että pitää päättää, kuka paperia saa. Johtoryhmän ohjeen mukaan tärkeintä on turvata hallinto, jotta päätöksenteko ja sopimusten teko onnistuu, sanoo IT-suunnittelija Rolf-Erik Mäkelä Kokkolan kaupungin keskusmonistamosta.

UPM valmistaa kopiopaperia Suomessa UPM Kymillä Kouvolassa. Kopiopaperin valmistus on ollut seisauksissa monta kuukautta, sillä tehtaan paperiliittolaiset työntekijät ovat olleet lakossa tammikuun alusta asti.

UPM graafisten paperien kapasiteetista on Suomessa noin kolmannes. Lakon aikana Suomen tuotantoa on yritetty paikata Keski-Euroopan tehtailla.

IT-suunnittelija Rolf-Erik Mäkelä vastaa Kokkolan kaupungilla paperinjaosta. Viime viikkoina kopiopaperia on jouduttu säännöstelemään, ja esimerkiksi koulut ja päiväkodit joutuvat etsimään paperinsa muualta.

Paperin kulutus pienentynyt koronan takia

Kopiopaperin kulutus on toisaalta pienentynyt korona-aikana neljänneksen verran. Kokkolassa tapahtumien väheneminen tarkoittaa myös vähempää kopioimista, kun kutsuja, julisteita ja flyereita ei tarvita entiseen tapaan.

Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen taas on pienentänyt merkittävästi paperin kulutusta hallinnossa.

– Me on arvioitu, että voidaan kitkutella kevät ainakin. Riittäisikö tämä juhannukseen? Se on tavoitteena, mutta ei sitä tiedä, pohtii Mäkelä.