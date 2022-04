Uusi lakikaan ei pienentänyt sosiaalityöntekijöiden työtaakkaa – lastensuojelussa asiakkaita saisi olla enintään 35, mutta se toteutuu harvoin

Sosiaalityöntekijät kokevat etteivät pysty tekemään tarpeeksi laadukasta työtä, koska asiakkaita on liikaa. Kuvituskuva.

Monissa kaupungeissa lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä on enemmän asiakkaita kuin lain mukaan saisi olla. Tämä on käynyt ilmi muun muassa sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentialle tulleiden yhteydenottojen kautta.

Laki lastensuojelun asiakasmitoituksesta tuli voimaan tämän vuoden alussa. Sen mukaan sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 lasta tai nuorta asiakkaana.

Vuodesta 2024 alkaen asiakkaita saa olla korkeintaan 30. Aiemmin minkäänlaista rajaa asiakkaiden määrästä ei ollut.

Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo, että monissa kaupungeissa ei olla tehty tarpeeksi, jotta asiakasmitoitus saataisiin lain vaatimalle tasolle.

– Meidän tietoomme on tullut esimerkiksi sellaisia tilanteita, joissa mitoitus on vaatinut uusien sosiaalityöntekijöiden vakanssien perustamista ja näin on tehty, mutta samaan aikaan ei ole tehty todellisia toimenpiteitä, että ne olisi saatu täytettyä.

Talentian puheenjohtaja Jenni Karsion mukaan ihanteellista olisi, jos sosiaalityöntekijän enimmäis asiakasmäärä olisi 25. Kuva: Antti Eintola / Yle

Todellisilla toimenpiteillä Karsio tarkoittaa esimerkiksi palkkauksen ja työolosuhteiden parantamista. Tämän vuoksi myös jo olemassaolevat sosiaalityöntekijät vaihtavat alaa, ja uusia ei saada tilalle.

Karsion mukaan alalla tehdään paljon niin sanottua näennäisrekrytointia, eli työntekijöitä haetaan, mutta palkkaus ei vastaa työn vaativuutta ja työolosuhteet eivät ole muutenkaan houkuttelevat.

– Sitten työnantajapuoli nostelee käsiään ja sanoo, että olemme tehneet tarvittavan vaikka näin ei ole. Ja syötetään tarinaa, että sosiaalityöntekijöistä on kova pula, vaikka Valviran rekisterin mukaan heitä on vajaat kahdeksan tuhatta. Se riittää aivan hyvin kuntien tarpeeseen, jopa yli sen.

Sosiaalityöntekijät eivät ehdi perehtyä lasten asioihin

Erittäin synkkä tilanne on Rovaniemellä, jossa yhtä lastensuojelun sosiaalityöntekijää kohden on asiakkaana pahimmillaan 50–100 lasta. Näin kertoo Lauri Vakkuri, joka vielä viime viikkoon saakka työskenteli Rovaniemen lastensuojelussa vs. sosiaalityöntekijänä. Hän on pois töistä suorittaakseen maisterin opintoja.

Rovaniemen sosiaali- ja perhepalveluiden palvelualuepäällikkö Kaisa-Maria Rantajärven mukaan asiakasmitoitus oli vuodenvaihteessa keksimäärin 43 asiakasta yhtä sosiaalityöntekijää kohden.

Tämän vuoden luvuista hänellä ei ollut tarkkaa tietoa, mutta asiakkaita on hänen mukaansa yli 35 asiakasta yhtä sosiaalityöntekijää kohden.

Rantajärven mukaan kaupungissa on sosiaalityöntekijöiden virkoja auki, mutta niitä ei olla pystytty täyttämään, koska hakijoita ei ole.

Lauri Vakkurin mukaan tilanne Rovaniemellä on ollut huono jo vuosia, mutta tilanne on huonontunut entisestään koronan aikana. Moni työntekijä on hänen mukaansa siirtynyt pois lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän tehtävistä kokemansa kuormituksen vuoksi.

– Moni vaihtaa alaa myös siksi, koska eivät koe voivansa tehdä lainsäädännöllisesti ja eettisesti kestävää työtä.

Liian suuret asiakasmäärät vaikuttavat Vakkurin mukaan muun muassa siihen, että sosiaalityöntekijöillä ei ole riittävästi aikaa perehtyä lasten ja perheiden asioihin. Eikä sen vuoksi ole mahdollisuutta tehdä perheen tuen näkökulmasta parhaita ratkaisuja.

Työntekijöiden suuri vaihtuvuus näkyy myös siinä, että perheiden asiat junnaavat pitkiäkin aikoja paikallaan, kun työntekijät vaihtuvat tiuhaan.

– Toistaiseksi olemme pystyneet työntekijöiden kesken priorisoimaan kaikista kiireellisimmät asiakkaat. Eniten kärsivät nyt ne perheet, joissa ei ole akuuttia kriisiä. Tilanne saattaa kuitenkin usein pahentua, kun apua ei tule riittävän aikaisin.

Eniten huolta aiheuttavat Vakkurin mukaan perheet, joissa on neuropsykiatrisista ongelmista kärsiviä lapsia. Heidän tilanteensa vaativat usein todella paljon perehtymistä.

– Lastensuojelu on kriisissä. Niin myös muutkin sosiaalipalvelut Rovaniemellä. Sosiaalityöntekijöiden saatavuus on todella heikkoa.

Vakkuri aikoo palata sosiaalityöntekijäksi.

– Nautin työstäni. Vaikka samalla huolettaa lasten ja perheiden asiakasturvallisuus ja oikeudet suuren asiakasmäärän johdosta.

“Miten se nuori uskoo, että tuo ihminen todella auttaa”

Espoon Leppävaaran lastensuojelussa sosiaalityöntekijänä työskentelevä Heta-Maaria Ihatsu on ollut alalla 20 vuotta.

Parissa vuosikymmenessä moni asia on muuttunut, mutta samalla liian moni asia pysynyt ennallaan.

– Resurssit ja palveluihin käytettävät määrärahat, työmäärät ja työntekijöiden riittävyys. Nämä ovat niitä ikuisuusasioita, jotka ovat olleet työn alla viimeiset 20 vuotta.

Espoossa tilanne lastensuojelussa on Ihatsun mukaan siinä mielessä hyvä, että asiakasmitoitus toteutuu, jopa alittuu. Hänellä itsellään on parhaillaan noin 30 asiakasta.

Sekin on hänen mielestään kuitenkin liikaa, kun otetaan huomioon kaikki muu, mitä työhön kuuluu. Kuten esimerkiksi ajoittain eteen tulevat päivystysviikot, palvelutarpeen arvioinnit ja työparin kanssa työskentely, jossa kollega kantaa päävastuun asiakkaan asioista.

Työ sisältää myös sanallista uhkailua ja eettisten kysymysten puntarointia. Heikki Sillanpää

Palvelutarpeen arvioinnit tarkoittavat käytännössä parista vajaaseen kymmeneen lasta lisää pääasiallisten asiakkaiden lisäksi. Ja päivystysviikoilla saattaa joutua hoitamaan useamman kiireellisen tapauksen.

– Nyt kun pääasiallisten asiakkaiden määrä on noin 30, koen että selviydyn kaikista tehtävistä. Mutta se tarkoittaa sitä, että asiakkaiden ajat venyvät eteenpäin, eikä tilanteisiin ehditä reagoida niin nopeasti kuin olisi asiakkaan edun mukaista.

Ihatsu kertoo, että tällä hetkellä asiakkaat joutuvat odottamaan vähintään kuukauden tapaamisaikaa. Asiakkaita ei myöskään ehdi tapaamaan tarpeeksi usein, mikä vaikuttaa esimerkiksi siihen, että luottamuksellisen suhteen muodostaminen lapseen tai nuoreen on vaikeaa.

– Jos tapaamisia ja yhteydenottoja on harvakseltaan, miten se nuori uskoo, että tuo ihminen todella auttaa ja on olemassa minua varten?

Sosiaalityöntekijän virkoihin ei hakijoita

Yle kysyi seitsemältä kaupungilta ympäri Suomen, toteutuuko lain vaatima asiakasmitoitus lastensuojelussa. Kysymyksiin vastasivat Helsinki, Tampere, Turku, Vantaa, Espoo, Oulu ja Kuopio.

Ainoastaan Helsingissä lain vaatima asiakasmitoitus toteutui aina. Siellä keskimääräinen asiakasmäärä sosiaalityöntekijää kohden on 28.

Muissa kaupungeissa asiakasmitoitukset vaihtelivat yksiköittäin: osalla sosiaalityöntekijöistä asiakkaita on yli 35 ja osalla lain vaatima maksimimäärä. Esimerkiksi Oulussa asiakasmäärä yhtä sosiaalityöntekijää kohden vaihtelee 40 ja 50 välillä. Tampereella asiakkaita yhtä sosiaalityöntekijää kohden on keskimäärin 39.

Kaikista kaupungeista kerrotaan, että sosiaalityöntekijöiden virkoja on asiakasmitoitukseen nähden tarpeeksi, mutta avoinna oleviin työpaikkoihin ei ole hakijoita. Tämän vuoksi lain vaatimat asiakasmitoitukset eivät toteudu.

Tampereen lastensuojelun avohuollon palvelupäällikkö Heikki Sillanpään mukaan alalla on tapahtunut muutosta muutamassa vuosikymmenessä siten, että lastensuojelutyö ei ole enää niin houkuttelevaa kuin esimerkiksi 2000-luvun alussa.

Työn vaativuus ja huono julkisuuskuva ovat Tampereen lastensuojelun avohuollon palvelupäällikkö Heikki Sillanpään mukaan syitä, miksi alalle on vaikea saada työntekijöitä. Kuva: Heikki Sillanpään kotialbumi

Työ on erittäin vaativaa ja sisältää toimenpiteitä, joita perhe voi vastustaa, kuten huostaanotto tai kiireellinen sijoitus. Myös väkivallan uhka on olemassa.

– Työ sisältää myös sanallista uhkailua ja eettisten kysymysten puntarointia. Päivät ovat usein hyvin kiireisiä, eikä aikaa riittävälle suunnittelulle ja tilanteiden purkamiselle aina ole.

Alan houkuttelevuuteen vaikuttaa Sillanpään mukaan myös se, että lastensuojelun julkisuuskuva on heikko ja usein lastensuojelua syytetään, kun perheissä tapahtuu ylilyöntejä – oli siinä ollut lastensuojelu mukana tai ei.

Palkkaus ei vastaa työn vaativuustasoa

Lastensuojelun sosiaalityö on erittäin vaativa asiantuntijatehtävä, johon sisältyy valtava vastuu, Heikki Sillanpää sanoo. Palkkaus ei hänen mukaansa vastaa työn vaativuutta valtaosassa Suomen kuntia.

Duunitorin mukaan (siirryt toiseen palveluun) sosiaalityöntekijän keskimääräinen kuukausipalkka on 3 575 euroa kuukaudessa. Oikotien palkkavertailun (siirryt toiseen palveluun) mukaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän keskipalkka kuukaudessa on 3165 euroa. Palkoissa on vaihtelua kunnittain.

– Lastensuojelun sosiaalityössä on palkankorotuspainetta myös Tampereella.

Sillanpää ei kuitenkaan allekirjoita Talentian väittämää alalla tapahtuvista näennäisrekrytoinneista.

– Aina kun haetaan työntekijää, niin pyritään aidosti siihen, että sellaisia myös löydetään.

Tampereella on ollut käytössä erilaisia palkitsemisjärjestelmiä kuten esimerkiksi sitoutumispalkkio. Tällä hetkellä on käytössä uusille työntekijöille maksettava rekrytointilisä, joka on 250 euroa kuukaudessa sekä samansuuruinen resurssivajelisä jo töissä oleville sosiaalityöntekijöille lastensuojelussa.

Oulussa sosiaalityöntekijän saatavuuden ja pysyvyyden parantamiseksi on nostettu sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaista palkkaa ja maksamalla määräaikaista rekrytointilisää. Myös Kuopiossa palkkoja on korjattu vastaamaan valtakunnan palkkatasoa.

Useasta kaupungista kerrotaan, että sosiaalityöntekijät kokevat työssään kuormitusta ja etteivät he koe pystyvänsä tekemään laadukasta sosiaalityötä suurten asiakasmäärien vuoksi.

Esimerkiksi Turussa sosiaalityöntekijät ovat kertoneet, että lastensuojelun asiakkaaksi tulevien lasten ja perheiden tilanteet ovat yhä vaikeampia ja haastavampia ja edellyttäisivät nykyistä enemmän aikaa.

Turun lastensuojelun johtaja Eira Virolainen kertoo, että työhyvinvointikyselyistä ilmenee, että yhä useampi kokee eettistä ristiriitaa siinä, että ei koe kykenevänsä tekemään laadukasta asiakastyötä.

Espoolaisen sosiaalityöntekijä Heta-Maaria Ihatsun mielestä tilanne on koko Suomen osalta hyvin huolestuttava. Sen lisäksi, että töitä ei ehdi tehdä niin hyvin kuin pitäisi, työntekijät myös väsyvät jatkuvan henkilöstöpulan takia.

– Asiakkaan edun mukaista olisi, että sosiaalityöntekijällä olisi riittävästi aikaa paneutua hänen asioihinsa ja kohdata hänet, kun avuntarve on suurin. Se on kaikista parasta sosiaalityötä.